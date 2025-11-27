賴總統提1.25兆國防特別預算 鄭運鵬以保全和財產比喻掀網討論

總統賴清德。（資料照）

總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆元經費。對此，民進黨前立委鄭運鵬表示，簡單來說，被保護的財產遠高於保全的費用，就值得請保全。國防是大家納稅來保護自己的財產，值不值得投資？就看大家怎麼評估自己的財產和價值。

鄭運鵬昨發文提及，覺得有自己有身價的人，通常不會把身家拱手讓人。連兄弟姊妹父母子女家族間都互告搶遺產了，你告訴我因為對面「老王」和你同源同種，老王每天到你家門口大小聲問候，所以財產就應該交給老王處理？

鄭運鵬指出，護國群山平時支援台灣的各種需求，台灣平時當然也要保護護國群山。現在的台灣，隨便都可以賺好幾兆，保護台灣，就是保護自己的身家財產，除非覺得自己不值得被保護。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「因為他們一天到晚都說中共很好啊」、「非常淺顯易懂的好例子啊～」、「想要被入侵的人好好想，今天你小孩在學校被霸凌，你是罵小你孩活該應該要順著對方意思被打還要說謝謝？還是反抗打起來讓對方你不是好惹的？」

