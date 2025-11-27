鄭麗文批賴清德「玩火」胡采蘋：忍讓只會被逼退 第一擊就要讓對方痛

賴清德。（資料照）

針對賴清德總統昨投書華盛頓郵報並召開國安高層會議後，宣布未來8年要編列1.25兆元的國防特別預算，國民黨主席鄭麗文向賴清德隔空喊話「賴總統，您在玩火啊！」呼籲千萬不要成為「麻煩製造者」。對此，財經網紅胡采蘋認為，「退讓永遠沒有盡頭，400億美元軍事預算只是開始，遠遠不夠。保衛自己的家，再多錢都值得。」

胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，退讓不會有盡頭，一開始就要清楚的告訴對方，你不要碰我，這是我的東西，我的家，我的事情，你不要碰我。

請繼續往下閱讀...

一再忍讓只會使界線越來越模糊，他覺得他可以繼續逼你後退。第一擊就要讓對方感到痛，讓他知道他永遠不要再碰我們的東西，我們的家，我們自己的領域。

當別人的意志就是要消滅你的時候，沒有其他條路，你只能奮力反擊，而且要把他打得痛到他再也不敢來。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「以色列就是這樣的國家」、「國防武器雖然很重要，但國內內賊也很多」、「國防絕對不能退讓！」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法