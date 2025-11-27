賴清德示警2027 聲量看政治：台灣正式進入全球地緣政治時代

賴清德。（資料照）

賴清德總統提出以8年1.25兆元國防預算，三階段建構永久捍衛民主台灣的國防力量。時常評論時事的臉書粉專「聲量看政治」表示，賴清德示警2027，台灣正式進入全球地緣政治時代，總統的欲意不言自明，台灣必須回到「地緣政治模式」展開自我保護，整個社會也都必須跟上腳步，沒有後路。

「聲量看政治」今發文提及，總統賴清德昨（26日）舉行記者會，提出1.25兆國防特別預算。他特別用「示警」語氣，欲意重新定義台灣所處的全球地緣政治位置。

「賴清德示警的本質：把台灣拉入全球地緣戰略的棋盤上」。賴清德昨日此舉，不僅是在「告訴社會」台灣的危機，更是在「定位」台灣的地緣政治價值。當他把1.25兆預算用於「應對 2027」、把國防視為「第一島鏈責任」，台灣從討論兵役、軍購，提升到討論國家地位與國際責任。此一國家敘事的高度，給了綠營支持者完整認同的架構，也迫使社會跳離「花錢」的老框架。

因此，聲量圖上只有綠營才會呈現唯一穩定，因為整個綠營上下態度一致。賴清德這次示警，就是在宣布未來4年台灣不能再停留在內政吵架，而是進入地緣政治的時代。

「聲量看政治」指出，「藍營的劇烈波動：因為賴清德講的是『大國語言』，藍營還停在『政黨語言』」。藍營的聲量圖像是被雷打到，直播聲量對賴清德的評論暴升但對國防預算的評論又暴跌。原因是自己也正在錯亂。賴清德講的是國際安全、戰略責任，而藍營還停在「挑釁」、「玩火」這類語言，話術太老了。

這也讓藍營陷入左右難為的局面，不能反美太深、不能太接近中國、不能太挺軍購，但又不能被說軟弱。這種困境造成藍營聲量的劇烈抽搐，因為每個派系都想搶主導權。面對賴清德的地緣政治敘事，他們所有舊版語言瞬間變卡頓。

「聲量看政治」進一步分析，「小草一樣沒反應：因為示警超出他們的『生活政治』能力範圍」。民眾黨輿情一樣幾乎是消失，因為他們「沒有論述可以講」。賴清德這次的示警是全球戰略語言，需要地緣政治視野，但民眾黨平常愛講是「生活抱怨」，這些語言遇到國防預算完全無法銜接。

所以，小草聲量依舊「貼地」，他們不是沒有意見，是整套政治邏輯不支援國際局勢。黃國昌試圖補位，但也被卡住，因為不能反美、不能親中、不能太挺軍購、又不能太挺綠。結果就是不痛不癢。

「泛紅的劇烈震盪：賴清德的示警逼左岸強硬反擊」。泛統聲量圖的行為模式最規律，要等國台辦定調後，才會立刻集體暴衝，代表中國也被賴清德的示警迫使「拉回軍事威脅的政治論述模式」。北京的兩岸敘事不能被賴清德定義成「台灣自保」，所以只剩下「挑釁」、「玩火」、「自取滅亡」可以用。

泛統的輿論呈現一致性的暴漲暴跌，代表他們是在「等待中央伺服器更新」。相比藍白的混亂、綠營的穩定，紅營是最聽從「網軍指令」的群體。

「聲量看政治」認為，「總統的2027示警，是整個時代的轉向」。昨天賴總統示警2027威脅而欲意增補國防預算的聲量，真正揭露的，是現在開始，台灣的政治將從國內政治慢慢轉向國際局勢主導。

綠營能跟上，是因為語言高度對得上；藍營混亂，是因為話術過期；小草斷線，是因為格局太小；泛統暴衝，是因為網軍需要北京下指令。「賴清德的示警是台灣政治的新時代起點，誰能講出地緣政治的回應框架，誰就能統治輿情，而他現在是唯一能講的人」。

