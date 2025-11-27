為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌率團訪日 吳靜怡諷：選舉到了想蹭台派

    2025/11/27 09:37 即時新聞／綜合報導
    黃國昌率團訪日，25日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，古屋圭司強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來」。（資料照）

    黃國昌率團訪日，25日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，古屋圭司強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來」。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日率領青年團訪日，媒體人吳靜怡發文質疑，黃國昌訪日外表是外交，實質是選舉到了想蹭台派。對於自民黨眾議員古屋圭司在與黃國昌會面時說「我們都是挺台派」，吳靜怡也強調日本議員說的是「挺台」，而不是「挺民眾黨」！

    黃國昌率團訪日，25日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，古屋圭司強調「我們都是挺台派，很高興台灣民眾黨到來」。黃國昌則當面致謝，表示台日間透過國會外交、跨黨派建立友誼橋梁都很重要，並感謝自民黨持續展現友好。

    吳靜怡在臉書發文指出，黃國昌訪日外表是外交，實質是選舉到了想蹭台派，日本議員說的是「挺台」，而不是「挺民眾黨」！

    吳靜怡表示，自民黨眾議員當著黃國昌的面說出：「我們都是挺台派！」這代表雙方會面是台日深厚友情的互動，而非屬於民眾黨在國際上的重大突破，據消息傳出，此次拜會還是由外交部或相關小組牽線，為何黃國昌急著「把外交放大」？

    吳靜怡說明，民眾黨正在台北市6大選區喊出「每區提名」，需要形塑政黨國際化與中間理性的意象，吸引泛綠科技族群與白領選民，黃國昌這次日本行似乎想展現不只有自誇木村拓哉外型，還有日文的國際溝通能力，怪不得被涉外人士評為像是過水與造勢，這樣的造勢就是想要遮掩黃國昌正面臨國民黨新北市、台北市紛紛表態議會席次要單獨過半的困境，雙北兩黨支持者重疊度高達6成5，根本就是藍白零和戰場，當藍白互搶中間選民，民進黨可能因此漁翁得利。

    吳靜怡提到，國民黨企圖要在南部積極防守綠營，而不是因為「藍白合」協商中繼續放空，特別辦法明訂過去在艱困縣市得票超過百分之35以上可直接被徵召，這等於為柯志恩（高雄）、謝龍介（台南）、王育敏（嘉義）、蘇清泉（屏東）開綠燈，這也預告民進黨初選完成正式提名後，藍綠就會馬上進入開戰，根本沒人要理民眾黨的火車何時要開。

    吳靜怡諷刺，黃國昌練了一身8塊肌，但就是把民眾黨經營成「沒有組織、沒有里長、沒有長期深耕」的三無政黨，現在更像是一顆虛有其表想撿便宜的爛草莓！

