    首頁 > 政治

    高市早苗遭指撤回涉台言論 葉耀元釋疑：她沒有「收回」任何東西

    2025/11/27 09:09 即時新聞／綜合報導
    高市早苗7日在國會答覆議員質詢時，「台灣有事」有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈。（歐新社）

    高市早苗7日在國會答覆議員質詢時，「台灣有事」有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈。（歐新社）

    日本首相高市早苗日前在國會答詢時提到「台灣有事可能構成存亡危機事態」，引起中國反彈，她於本週三在國會再次被問到「台灣有事」時，提到「日本沒有立場認定台灣法律地位」，被解讀疑似退讓、淡化先前的說法。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文直言，高市早苗並沒有「收回」任何東西，並諷刺部分媒體「好像撿到槍一樣，但完全不知道自己在說什麼」。

    高市早苗7日在國會答覆議員質詢時表示，「台灣有事」有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈。她26日在國會舉行的黨魁討論會中再次被問到「台灣有事」問題，表示先前是在預算委員會答詢，提問內容已被限定在「台灣有事」與「海上航道封鎖」的緊急狀態下，若僅簡單重複政府既有說法，恐導致會議程序中斷，因此才在可回答範圍內作出說明。

    針對台灣法律地位，高市早苗也提到，根據《舊金山和約》，日本無立場認定台灣法律地位，與台灣的關係是作為非政府之間的務實關係來維繫。立憲民主黨代表野田佳彥則質疑，高市在會中已不再提及任何具體涉台情境，「實際上等同撤回先前答辯」。

    葉耀元在臉書發文直言，「高市早苗並沒有收回任何東西，她在講日本對台灣的基本態度」。

    葉耀元說明，其一，在國家層級的關係上面，日本跟中國有邦交關係，但跟台灣沒有，所以除非日本跟中國斷交，否則它基本上就是採取美國的一中政策，不會去談台灣的法律地位（它以前還比較親近中國的一中原則）。

    其二，在台海安全議題上來說，日本至始至終都反對任何破壞區域和平的國家。而且作為東亞美國第一島鏈最核心的同盟國，它自然必須要分擔美國強化嚇阻中國的佈局。所以「台灣有事日本有事」這幾年就是日本的核心安全政策。

    葉耀元指出，這兩件事從國際關係的角度來看，是獨立事件。但中國如果繼續脅迫日本，難保日本不會講出更讓中國生氣氣的話。「日本有事台灣有事」是川普希望日本說的話，所以川普跟高市通話之後，怎麼可能會收回？

    葉耀元也質疑，「一堆媒體好像撿到槍一樣，但完全不知道自己在說什麼，我也是醉了」。

