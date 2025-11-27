為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    74人被中國列台獨份子發布通緝 行政院研擬建立保護機制

    2025/11/27 06:32 記者鍾麗華／台北報導
    根據統計，已有74人被中國列台獨份子與發布通緝，行政院將研擬建立保護機制。（資料照）

    賴清德總統昨（26）日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，除宣布提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案外，也提出「全面建構民主防禦機制」，官員表示，中共全面推進統一工作，給台灣帶來巨大的國安威脅，根據統計，過去以來，已有74人次被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝。

    賴總統昨表示，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為，建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

    官員說明，如果有在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。而過去以來初步統計，包含個人、企業團體總共有74人次被中國列為「台獨頑固份子」以及發布通緝的跨境鎮壓，包括前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，此外，中國也不斷點名台灣資通電軍對中國網攻並發布通緝。

    官員解釋，任何個人或產業若有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，依情節可能涉及國安法、國家情報工作法、刑法、兩岸條例等，最重將面臨7年以上有期徒刑，此部分無須修法，現行法律就可依法懲處。此外，政府未來也會建立受害者通報連繫以及保護機制，尤其是讓守護台灣、執行公務的軍公教獲得必要的保護與協處。

    對於總統表示要加速推動國安十法立法及相關行政措施，官員指出，賴總統在3月的國安高層會議，已提出因應中國統戰滲透的17項因應策略，其實17項措施中，很多行政措施已落實，「可以做都做了」，至於國安法案多數都已在行政院審查，隨時都可以送到立法院審查。而未來行政團隊也會再研擬強化相關措施，依照賴總統指示，提出更完整、全方位的民主防衛機制。

