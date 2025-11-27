台灣追加國防預算 美國務院表歡迎：支持獲取關鍵防衛能力

總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆台幣經費，美國國務院表示肯定。（記者田裕華攝）

總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆元經費。美國國務院26日說，樂見台灣宣布新的國防特別預算，美國支持台灣依其面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力。

美國國務院1名發言人以背景方式回應中央社說，美國樂見台灣宣布新的國防特別預算，「與台灣關係法及歷經45年以上、多屆美國政府的承諾相符，美國支持台灣依其所面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力」。

發言人說，美方也樂見賴政府近期承諾在2026年前，將國防支出提高到至少國內生產毛額（GDP）的3％，在2030年前提高到GDP的5％，此舉「展現了強化台灣自我防衛能力的決心」。

賴總統26日宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，預計2026年至2033年共投入1.25兆經費，籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，包括打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業。

對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）也透過AIT官方臉書發文指出，台灣加入歐洲各國、日本、南韓等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，以因應全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰。

谷立言強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，此舉符合「台灣關係法」以及數十年來多屆美國政府的一貫承諾。

