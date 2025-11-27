為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣追加國防預算 美國務院表歡迎：支持獲取關鍵防衛能力

    2025/11/27 08:13 國際新聞中心／綜合報導
    總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆台幣經費，美國國務院表示肯定。（記者田裕華攝）

    總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆台幣經費，美國國務院表示肯定。（記者田裕華攝）

    首次上稿 00:46
    更新時間 08:13

    總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入1.25兆元經費。美國國務院26日說，樂見台灣宣布新的國防特別預算，美國支持台灣依其面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力。

    美國國務院1名發言人以背景方式回應中央社說，美國樂見台灣宣布新的國防特別預算，「與台灣關係法及歷經45年以上、多屆美國政府的承諾相符，美國支持台灣依其所面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力」。

    發言人說，美方也樂見賴政府近期承諾在2026年前，將國防支出提高到至少國內生產毛額（GDP）的3％，在2030年前提高到GDP的5％，此舉「展現了強化台灣自我防衛能力的決心」。

    賴總統26日宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，預計2026年至2033年共投入1.25兆經費，籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，包括打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業。

    對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）也透過AIT官方臉書發文指出，台灣加入歐洲各國、日本、南韓等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，以因應全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰。

    谷立言強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，此舉符合「台灣關係法」以及數十年來多屆美國政府的一貫承諾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播