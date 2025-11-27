尷尬！傳黃國昌訪日想見麻生太郎、野田佳彥等親台派 全被拒絕

民眾黨主席黃國昌率「眾青遠航─國際領袖培育計畫」訪問團赴日本東京參訪。（資料照，記者田裕華攝）

民眾黨主席黃國昌25日起率領白營青年團訪問日本，有媒體26日揭露，訪團本來想約見自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子、日本維新會高層等親台派政治人物，卻遭拒絕，引發熱議。

黃國昌率團訪日，先是受日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司邀請，進入日本首相兼自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀，與高市早苗的辦公桌合影，接著又拜會了會日本立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會等參、眾議員。

不過根據《今日新聞NOWNEWS》26日報導，先前民眾黨前主席柯文哲宣布參選總統時，也曾訪問日本，拜會了麻生太郎、野田佳彥等人，已表態投入明年新北市長選舉的黃國昌本來也想學柯文哲，安排拜會麻生太郎、野田佳彥、小池百合子日本維新會高層等親台派，但都被婉拒。

知情人士指稱，黃國昌是台灣第三大黨黨魁，日本在野黨主席若時間允許，通常洽約都會安排會面，但這次他是率領青年團，訪團成員只有2人有公職，難免讓日方覺得由黨主席層級接見不恰當。

政治工作者周軒26日晚間分享該消息，引發網友一片嘲諷，「日本人也知道要避蔥毒」、「講話那麼大聲日本人也不喜歡」、「真的不是個咖」、「不是有見到桌子嗎？」、「有見到高市早苗的桌子，收穫頗豐了啦」、「日本政黨高層也不是都不挑的」、「超市裡的蔥還比較有價值」。

