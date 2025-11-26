賴清德推1.25兆軍購特別預算 楊瓊瓔批：送錢給美國 對人民喊窮

國民黨立委楊瓊瓔。（資料照）

總統賴清德今天宣示政府將編列高達新1.25兆的軍購特別預算。國民黨立委楊瓊瓔說，現在政府的執政彷彿只會「送錢」到國外，對美國要搬產業園區過去、談判被曝要投資4000億美金、國防預算要提高到5％、還要買史上最高1.25兆軍購；但講到為國軍加薪、財劃法挹注地方，執政黨就喊窮或威脅說舉債上限做不了，「有這款送錢給國外、卻不照顧國內人民的政府嗎？」

楊瓊瓔指出，過去幾個月已聽到巨額預算的傳言，她在立法院外交及國防委員會和總質詢多次質詢問及這筆軍購特別預算，但行政院長卓榮泰和國防部長顧立雄卻都不願具體回答，時間、數字、依據都不說，卓榮泰甚至直接說，特別預算的內容他「沒看到」。

楊瓊瓔說，這都讓人覺得這份1.25兆預算看不到新戰略、也沒有兵力跟戰術配套，但這是史上最高的軍購特別預算，過去不管藍或綠執政，都沒有提出這麼高的軍購特別預算，這數字幾乎超越過去國防部4個特別預算的總和，勢必讓政府舉債突破天際。

楊瓊瓔批評，政府一方面對國會監督諱莫如深、一個字都不願多講，一方面卻以投書外媒的方式搶先曝光。身為立委，真的對政府的施政邏輯無法理解，這筆軍購特別預算規模大到不可思議，必要性無法接受完整監督，交付延遲問題看不到解決，讓人擔憂會又變成被美方予取予求。

楊瓊瓔說，過去在野黨提出普發現金、改善財劃法不公以及軍人加薪的修法，都被民進黨罵到臭頭，指責會讓政府擴大舉債、無法負荷，但為軍人加薪預算估計1年僅約300億元，留才跟提高招募效果並具，但政府到現在不編就是不編，「敢花1兆買武器，硬要違法不加薪。」

楊瓊瓔警示，民進黨施政已經變成只顧國外需求，卻看不到國內亟需改革的國軍缺員、民生問題，高額的各種對國外開銷，怎麼可能不排擠到全民的社福、民生的支出？賴清德總統不要讓民眾覺得變成了一個「花錢總統、送錢總統」，卻不顧國內人民生活。

楊瓊瓔強調，對於這筆史無前例的最高軍購特別預算，請政府立即提出預算細項與成效評估，送進國會接受審查，若無人民的了解和同意，絕不接受黑箱與私相授受，政策要能透明、課責以及遵守財政紀律與永續，才是國家平穩發展的正解。

