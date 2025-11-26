2027中共武統威脅 許美華警示：被「和平接管」比戰火更危險

總統賴清德首度公開警示2027年中共武統台灣威脅，「許美華」發文正面肯定。（擷取自臉書）

總統賴清德今（26）日提出關鍵國防政策方向，強調將大幅提升國防支出，並深化與美、日、韓及歐洲等民主夥伴合作，以應對區域安全挑戰，引發各界關注。對此，「奇遊團」（當年反對中資紫光入股台灣IC設計）成員「許美華」表示，這可視為賴政府上任以來最重要的安全宣示之一。

許美華指出，賴清德此次公開提到外界所關注的「2027年中共可能以武力侵台」時間點，讓她感到意外，但這顯示台灣政府正視國際情勢與情資評估。以美國為首的自由民主陣營應已掌握相關情報，而身處區域火線的台灣總統選擇在此時做出明確表態，代表向國際展現自我防衛的決心。

賴清德宣布，2026年國防預算將提高至GDP3%以上，並規劃於2030年前達到GDP5%。美國在台協會（AIT）也同步發文，表示將在2026至2033年期間協助推動總額約1.25兆元的國防特別預算，包括打造「台灣之盾」等強化防衛的項目，並歡迎台灣深化與歐洲、日本、韓國等安全夥伴合作。

許美華說，台灣社會長期傾向「報喜不報憂」，部分民眾不願正視風險。她認為，總統選擇公開談論2027年的威脅，不僅是國內宣示，也是國際訊號，希望全民能意識到情勢嚴峻，並強化整體防衛韌性。

她也批評，若在野黨藍白陣營反對提升國防預算，將等同向國際安全聯盟釋出負面訊號，恐削弱台灣的戰略地位。她認為，面對外部壓力，國內更應展現一致立場。

不過，許美華表示，雖然賴清德提出2027的武力威脅，但她認為中國對台策略仍以「滲透、分化、收買」為主，並長期弱化台灣抵抗能力，配合「以武逼統」、「以武逼降」併吞台灣，對中共來說就更容易了。

許美華認為，台灣最大的風險不必然是戰火，而是在法律與制度層面「被和平接管」。藍白立委在國會正在做的事，包括在財政上弱化台灣中央政府，在內政上放寬中配入籍、參政限制、加速中國洗人口、不在籍投票種種事，正是朝向台灣「合法」被中國接管的方向前進。「全世界都不演了，也是好事，就以2027為模擬備戰，大家一起來面對吧！」

