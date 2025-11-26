拜會日本4政黨 黃國昌：多黨政治生態值得台灣借鏡

民眾黨主席黃國昌今（26）日率團拜會日本立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會等參、眾議員。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌今（26）日率團拜會日本立憲民主黨、國民民主黨、參政黨、日本維新會等參、眾議員。黃國昌認為，日本國會採比例代表制，不分區席次佔比達4成，使小黨具更大生存空間，形塑高度多黨政治生態，是台灣值得借鏡的重要經驗。

針對日本最大在野黨立憲民主黨長期致力於青年政策、社會福利與縮減貧富差距，尤其面對日本高物價所帶來的民生問題時仍堅持「從人民需求出發」的政策方向。黃國昌表示，這樣接地氣、真正靠近人民生活的政黨文化，非常值得台灣學習。

立憲民主黨眾議員在交流時提問：「民眾黨如何擁有廣大的年輕支持者？」黃國昌回應，民眾黨做為新興政黨，因與傳統媒體並無長期深厚關係，因此須另闢社群平台，透過直播、社群向各領域支持者直接對話。

拜會國民民主黨時，雙方針對少子化、居住政策、SMR小型核電、國內移轉投票制度等議題交換經驗。奧村祥大參議員指出，國民民主黨的核心主張之一是「不是對決，是解決」，強調在野黨除了批判，應以務實可行的政策在國會發揮能量，此與台灣民眾黨「理性、務實、科學」的路線高度契合。

此外，國民民主黨YouTube官方頻道訂閱數超過其他兩大政黨，黃國昌表示，看到對方專業攝影棚與節目品質，立刻興起「去現場取經」的念頭，雙方相約未來安排民眾黨直播團隊赴日交流。

在拜會參政黨時，黃國昌說，民眾黨與參政黨同樣在年輕世代中擁有高度支持，但面臨的共同課題是「如何把網路聲量轉換成實體選票」；參政黨代表神谷宗幣參議員分享，參政黨已在全日本280多個選舉區成立地方黨支部，即使當地沒有選舉，也固定面對面與選民交流，因為再強的網路支持，如果沒有地方組織，都無法真正落地。

民眾黨表示，雙方交流新興政黨在街頭宣講、主流媒體壓力、社群經營等經驗，並認為唯有透明、直接、持續與人民對話，政策理念才能被理解與支持。恰巧參政黨眾議員當晚會在東京友樂町舉辦街頭演講活動，黃國昌主動表示將帶訪團前往實地觀摩，晚間帶領青年團到現場，實地觀察台日街頭運動的差異。

此外，拜會日本維新會時，眾議院議員、同時是「台灣友好議員聯盟」會長馬場伸幸回憶起先前曾與前主席柯文哲會面，特別詢問「柯前主席身體健康一切都還好嗎？」展現兩黨友好情誼。馬場伸幸分享聯合執政的實際經驗，表示維新會與自民黨簽署的協議涵蓋48項改革課題，並強調聯合政府不是政治交換，而是共同承擔國家的責任。

黃國昌回應，日本維新會的改革精神與台灣民眾黨理念高度一致，而維新會能在競爭激烈的政治環境中成為關鍵力量，也為民眾黨聯合政府理念提供珍貴借鏡。雙方青年也就人口高齡化、地方發展、國家安全等議題交換觀察與挑戰，期待未來持續交流。

