賴總統提2027中國武統威脅 民眾黨：只靠販賣恐懼治國

賴清德總統今示警，北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」。民眾黨批評，此言不僅與美方公開報告及國際情勢判斷完全背道而馳，將引發軒然大波，離譜的是，晚間總統府發言人郭雅慧出面滅火，卻硬將責任推給媒體「錯誤詮釋」，事實上犯錯的不是媒體，而是賴清德再次失言，彷彿忘了自己正身居中華民國總統之位。

民眾黨痛批，身為國家元首，卻在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任，甚至衝擊金融市場穩定，後果極其嚴重。

民眾黨質疑，賴清德總統天天喊著要「守護民主台灣」，但失言紀錄卻一再累加，混淆國防情勢、挑動社會焦慮、放大戰爭陰影。台灣民眾黨代表人民發出強烈質疑，一位只靠販賣恐懼治國的總統，要如何能守住台灣的安全。

