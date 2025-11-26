友善職場、促留攬才、國考改革 考試院長周弘憲談上任3大政績

考試院第14屆團隊上任近1年，考試院長周弘憲（中）率首長與媒體茶敘。（記者楊綿傑攝）

考試院長周弘憲今率相關部會首長與媒體茶敘，他細數上任近1年的成績，包括進行保障法、考績法、安衛辦法等修法；另也完成身心調適假、放寬育孫留停等機制，更與行政院人事總處合作，調高了將近4000個中央及地方職務列等，以促進攬才留才；還針對國考進行改革。

考試院第14屆團隊自去年12月20日上任至今將屆滿1年，周弘憲今率副院長許舒翔、秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑、保訓會主委蔡秀涓等官員暢談政績。

請繼續往下閱讀...

周弘憲首先對朝野各政黨表示感謝，支持公務人員保障法、考績法和安全及衛生防護辦法的修正，都能以最快的速度順利完成，讓公部門霸凌防治和安全衛生防護得以強化。此外，也完成多項友善職場的法規修訂，創設了身心調適假、放寬育孫留職停薪等機制，修改激勵辦法提升獎勵措施，放寬指名商調的限制；並持續推動國考減科，擴大電腦化測驗的規模，讓國家考試對年輕世代更友善。

周弘憲說，這屆考試院也完成另一項重大工程，就是和行政院人事行政總處合作，推動大規模的職務列等變革，調高了將近4000個中央及地方職務列等，讓基層主管和幹部的職等符合沉重的業務負擔，強化了中央四級機關、六都和縣市政府的攬才及留才誘因。能在1年之內完成這麼多工作，他非常感謝所有考試委員的支持，和所有同仁的努力。

針對AI浪潮，保訓會已經將AI納入考試及格的基礎訓練之中，蔡秀涓說明，包括實體課有8小時，以及數位選讀等科目近20個學分，內容不是只有基礎概念，而是授課老師會帶領學員實作。隨著很多專家都開始反思AI會騙人的問題，因此從明年開始，除了一般技術與應用能力，也會加入AI倫理素養的課程，讓公務人員在應用時比AI更聰明，找出有問題的部分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法