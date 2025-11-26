支持國防預算滅中國極權惡火 陳培瑜：什麼都不準備才叫玩火

總統賴清德宣布8年內投入1兆2500億元國防特別預算，國民黨主席鄭麗文批賴在「玩火」，立法院民進黨團書記長陳培瑜（見圖）表示，什麼都不準備才叫玩火。（資料照）

總統賴清德宣布8年內投入1兆2500億元國防特別預算，國民黨主席鄭麗文批賴在「玩火」。民進黨團書記長陳培瑜表示，什麼都不準備才叫玩火，把台灣鎖在「無防備」模式，才是對2300萬人最大的不負責任，質疑國民黨主席鄭麗文低聲不語，是否打算2027年當中共的在台協力者？

為抵抗中國武統併吞台灣，賴總統今天宣布，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，預計未來8年內投入1兆2500億元國防經費。鄭麗文嗆說，「賴清德你在玩火啊」，不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠。

陳培瑜表示，真正在對台灣放話和玩火的人是對台軍演、戰機繞台、文攻武嚇的北京共產黨，支持國防預算追加就是支持台灣自己買消防栓，台灣自己來滅中國共產黨的極權惡火。

陳培瑜指出，賴總統與國際上的民主自由國家是在替台灣增加抵禦外侮的實力，親共的鄭麗文和國民黨卻要台灣低聲不語，「如此一來，國民黨難道是打算在2027年當中國共產黨的在台協力者？」

陳培瑜呼籲，什麼都不準備才叫玩火，把台灣鎖在「無防備」模式，才是對2300萬人最大的不負責任。當北京共產黨罵台灣國防預算太高，而國民黨主席竟然也跟著罵的時候，答案很清楚：國民黨人已經選邊站，選的正是共產黨極權政府的那一邊！

她說，台灣要的是讓別人不敢打的實力，不是讓自己好欺負的幻覺。

