為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    支持國防預算滅中國極權惡火 陳培瑜：什麼都不準備才叫玩火

    2025/11/26 20:44 記者李文馨／台北報導
    總統賴清德宣布8年內投入1兆2500億元國防特別預算，國民黨主席鄭麗文批賴在「玩火」，立法院民進黨團書記長陳培瑜（見圖）表示，什麼都不準備才叫玩火。（資料照）

    總統賴清德宣布8年內投入1兆2500億元國防特別預算，國民黨主席鄭麗文批賴在「玩火」，立法院民進黨團書記長陳培瑜（見圖）表示，什麼都不準備才叫玩火。（資料照）

    總統賴清德宣布8年內投入1兆2500億元國防特別預算，國民黨主席鄭麗文批賴在「玩火」。民進黨團書記長陳培瑜表示，什麼都不準備才叫玩火，把台灣鎖在「無防備」模式，才是對2300萬人最大的不負責任，質疑國民黨主席鄭麗文低聲不語，是否打算2027年當中共的在台協力者？

    為抵抗中國武統併吞台灣，賴總統今天宣布，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，預計未來8年內投入1兆2500億元國防經費。鄭麗文嗆說，「賴清德你在玩火啊」，不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠。

    陳培瑜表示，真正在對台灣放話和玩火的人是對台軍演、戰機繞台、文攻武嚇的北京共產黨，支持國防預算追加就是支持台灣自己買消防栓，台灣自己來滅中國共產黨的極權惡火。

    陳培瑜指出，賴總統與國際上的民主自由國家是在替台灣增加抵禦外侮的實力，親共的鄭麗文和國民黨卻要台灣低聲不語，「如此一來，國民黨難道是打算在2027年當中國共產黨的在台協力者？」

    陳培瑜呼籲，什麼都不準備才叫玩火，把台灣鎖在「無防備」模式，才是對2300萬人最大的不負責任。當北京共產黨罵台灣國防預算太高，而國民黨主席竟然也跟著罵的時候，答案很清楚：國民黨人已經選邊站，選的正是共產黨極權政府的那一邊！

    她說，台灣要的是讓別人不敢打的實力，不是讓自己好欺負的幻覺。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播