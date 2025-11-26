總統證實2027中國攻台？府澄清：錯！是中國軍備節點 不是開戰

總統賴清德召開國安高層會議，召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（記者田裕華攝）

總統賴清德今天在記者會上提及，北京以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，被部分媒體解讀為「證實」中國2027攻台。總統府發言人郭雅慧今晚澄清，這是錯誤的片面解讀，賴總統是指，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅；2027年是源自包括美國國會報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

郭雅慧說，事實上，賴總統在記者會指的是，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時透過各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權統治下的「中國台灣」，並不是指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭；所謂2027年，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人習近平要求解放軍做好攻台準備的時間點。

請繼續往下閱讀...

郭雅慧說，綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域，面臨中國風險最高的時期，因此更凸顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身的國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法