賴清德罕見明言中共2027犯台時間表 周軒：應該來自高市早苗！

賴清德26日公開示警中國將以2027年完成武統台灣為目標。（記者張嘉明攝）

總統賴清德今天（26日）公開示警中國將以2027年完成武統台灣為目標，為對抗中共武力犯台，宣布政府將提出8年期的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，上限暫匡1.25兆，引發各界熱議。對此，政治工作者周軒表示，賴總統有這樣的宣示，應該來自於日本首相高市早苗！

周軒今天傍晚在臉書發文稱，「2025年11月26日這一天是值得標記在世界歷史上的日子。台灣的總統賴清德先生，正式向全體國民宣告，中國武力統一台灣的時間目標，就是2027年。2027這個時間點，其實各家智庫都講了非常久，美軍自己也討論了非常多，台灣內部也議論紛紛，但最後的結論多半都是，2027只是一個可能的時間點，是中國國家主席習近平下令中國人民解放軍準備好武力統一台灣的時間，至於是不是真的2027年就會開打，並非絕對。今天賴清德總統這一席話，讓2027這個時間點不再有懸念。」



「眾所皆知，基於同盟的立場，台灣在沒有取得美日兩國的默契之前，多半不會在兩岸議題上面，表達出明確的表述與立場，而今天賴清德總統主動把『2027北京武統台灣』拿到檯面上來講，這相當於台灣已經跟美日兩國有了戰略上的默契。今天賴清德總統的宣示，揭開了台灣進入新時代的大幕，而這樣的戰略契機，長期來看是鋪陳了相當久，但近期應該來自於日本首相高市早苗。」

接著周軒提到高市首相本月7日在日本眾議院表態台灣若遭入侵，可能構成日本「存亡危機」，暗示可行使「集體自衛權」，也就是出動自衛隊武力介入相關事態。這番發言惹惱中共，駐日外交官連番發表戰狼威脅，北京也祭出一系列報復措施，「中國如此過激的反應，激起了日本政界不分朝野的同聲撻伐，然而中國陷入了自己的面子之爭，不但立刻宣布實施軍事演習，發言系統與外交系統加大對日本的批判威脅，當然經濟手段也用上了，停止進口日本水產和牛，取消往日本的航班，不為什麼，就是要逼迫高市早苗首相收回發言。」

「然而自高市早苗首相發言後，日本各家媒體所做之民調，日本國民對高市首相的滿意度幾乎都是60%起跳，甚至連支持日本增強國防的支持度也來到高點。中國無可奈何，但姿態已經如此強硬，不可能輕易下車，只能持續加大文宣攻勢，中國非常清楚，這一局如果讓日本挺住，印太地區的布局勢必全盤改寫，習近平的統治基礎也會受到動搖。」

「而習近平的反應至為關鍵，因為他主動撥了一通電話給美國總統川普，當然在通話後，我們看見了兩種不同版本的通話內容，習近平強調的是『台灣回歸中國』，川普對於台灣隻字未提。但川普在結束與習近平的通話後，馬上撥了一通電話給日本首相高市早苗，根據高市早苗本人的說法，川普再一次確認了美日同盟的相關事項，並且分享了自己與習近平談了些什麼，至於有沒有談到台灣，高市早苗表示『詳細不方便透露』。」

周軒認為，「不方便透露的，就是讓人去猜的，不過，兩國領導人通話結束後，一方主動分享通話內容給第三方知道，這也代表了相當多層含意。含意是什麼，各家有各家的解讀，而在美日中三方博弈之後，台灣登場的機會之窗正式被拉開了，所以有了賴總統華盛頓郵報的投書，宣示台灣將要提升國防預算佔GDP的比例，並且將要提出新的國防特別預算。」

「這是美日台三方同盟緊密配合的成果展現，一切的一切都要從過去蔡英文前總統、安倍晉三前首相、美國總統川普起了這個頭開始，『自由開放的印度太平洋』，這個安倍前首相提倡的戰略，終於在今天，走到了一個新的階段。從2025年11月26日之後，台灣人也不再是過往的台灣人了。」

不過賴清德談話是否證實2027中共會侵犯台灣？總統府澄清，這是錯誤的片面解讀，賴總統是指，中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅；2027年是源自包括美國國會報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

