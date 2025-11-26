賴總統畫「民主紅線」拒一國兩制 引西藏示警：妥協只會帶來戰禍

賴清德總統今召開國安高層會議後，親自開記者會向國人宣布將以兩項「守護民主台灣國安行動方案」，因應中國併吞台灣，稱霸印太的野心。（總統府提供）

賴清德總統今召開國安高層會議後，親自開記者會向國人宣布將以兩項「守護民主台灣國安行動方案」，因應中國併吞台灣，稱霸印太的野心。國安人士指出，賴總統特別點出中國正以2027「武統台灣」的準備作為目標，加強對台威脅力道，對於所謂「向中國妥協就不用投資國防」的主張，也藉由二戰及西藏淪亡的歷史證明，妥協無法換取和平，只會帶來戰禍與奴役，同時以絕大多數國人反對的「一國兩制台灣方案」畫作台灣共同的紅線，喊話政府、朝野及全民共同負起責任，團結守護國家安全與和平未來。

國安人士指出，急速升高的中國威脅，已經是區域各國嚴正面對的課題，日本近期正遭遇北京幾近瘋狂，結合軍事、外交、經濟、灰色地帶侵擾以及認知操作的複合威脅，島鏈周邊黃海、東海、台海一直到南海各方，都受到來自中國多型態的威懾壓迫。

國安人士表示，就在國際社會聚焦印太、台海安全穩定，多次公開反對中國暴力、經濟脅迫等單邊行為，受到威脅的相關國家也開始加速防衛力量的強化，處於第一島鏈關鍵位置的台灣也難以例外，因此賴總統特別點出了中國正以2027「武統台灣」的準備作為目標，加強了對台的威脅力道，企圖把「民主台灣」變成威權治下的「中國台灣」。

第一個行動方案「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，聚焦在中國正企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，包括近期以所謂的「3個80年」的不實歷史敘事，在國際間進行「中國擁有台灣」、「台灣在二戰後回歸中國」的法律戰，企圖在世界上抹除台灣主權，並加強統戰，削弱台灣的民主與社會韌性。國安人士表示，總統以多數國人反對的中國「一國兩制台灣方案」，為台灣社會畫出一條「民主紅線」作為全體台灣人的共識，並以此為基礎研議方案反擊滲透分化，確保民主體系的健全運作。

第二個方案「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，則聚焦具備三大特色的先進防衛體系，國安人士說，賴總統明確揭示未來8年將投入1.25兆建構三大特色的新建防衛作戰體系，包括最重要的全面性防空方案「台灣之盾」，建構高效能、全空域且高度智慧化的防空系統，不僅能防禦空中威脅，更是保障關鍵基礎設施與社會韌性的重要防線，類似概念已在以色列、美國及日本等國推動。另運用高科技與AI輔助決策，提升精準打擊與指揮效率，以及藉由國防自主，快速壯大台灣的國防產業，更是這項行動方案的關鍵。

針對部分人士主張與中國妥協就不用投資國防，國安人士說，賴總統藉由二戰以及西藏淪亡的歷史來證明，對侵略者妥協無法換取和平，反而只會帶來戰禍與奴役。賴總統也以絕大多數國人反對的「一國兩制台灣方案」畫作台灣共同的紅線，為了守護民主台灣的自由與主權，需要政府、朝野及全民共同負起責任，團結一致，守護國家安全與和平未來。

此外，在記者會前，賴總統投書美媒華盛頓郵報，向國際宣示台灣與全球民主國家站在一起，正要透過積極的安全投資，展現強大的自我防衛決心，也隨即獲得多位國際政要肯定，包括美國、德國駐台館處也分別以不同方式表達支持，並在相關的發文中強調強化自我防衛的重要，以及在野黨應不分黨派共同支持。

