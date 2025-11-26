為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營批劉和然操作新北錢不夠 國民黨議員：應該問行政院

    2025/11/26 19:58 記者黃政嘉／新北報導
    新北市議員顏蔚慈昨天質疑新北市副市長劉和然不但不支持行政院照顧新北，反而還在操作新北錢不夠；新北市議員江怡臻（見圖）今表示，顏蔚慈要問的不是劉和然，而是遲遲不肯公開試算表的行政院。（資料照）

    藍白立委昨於立法院程序委員會中聯手封殺行政院版「財政收支劃分法修正草案」，新北市議員顏蔚慈昨天質疑新北市副市長劉和然不但不支持行政院照顧新北，反而還在操作新北錢不夠。新北市議員江怡臻今表示，顏蔚慈要問的不是劉和然，而是遲遲不肯公開試算表的行政院。

    劉和然昨天出席新北市終身教育獎頒獎典禮受訪指出，新北市人口最多，幅員遼闊，偏偏這幾年下來統籌分配稅款一直是人均預算最低的縣市，希望政院趕快公布試算表，在這次財劃法經費的分配，讓新北市民可以被公平對待。他也在個人臉書粉專發文強調「新北不求特權，只求公平。」

    顏蔚慈昨發文說，行政院以穩定國家財政為前提推出院版財劃法，調整公式與補助結構，編列史上最高的1兆2002億元預算。根據政院版基準，新北因人口最多，未來統籌分配稅款的一般補助款增加數將是6都最高。「請劉和然副市長噴政治口水前，先把自己該做的事做好。」

    江怡臻對顏蔚慈批評藍白封殺院版財劃法提出質疑。江怡臻表示，劉和然已經說得很清楚，新北不求特權，只求公平；顏蔚慈要問的不是劉和然，而是遲遲不肯公開試算表的行政院。

    江怡臻表示，如果行政院版真的是在照顧新北，那為什麼連最基本的試算表都不敢公開？數據不透明，市民怎麼相信制度是公平的？行政院有義務用數據說話，不要再用「增加總額」掩蓋事實。

    總統賴清德今開記者會提到，中央財政若受衝擊，連救災都會出現困難，將不利國家整體發展，敬請立法院朝野黨團及立法、行政部門進一步協商財劃法。

