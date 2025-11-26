為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    行政院明將提財劃法覆議 併同國防特別預算 背後有這層意義

    2025/11/26 19:32 記者鍾麗華／台北報導
    對於立法院14日三讀通過修正的財劃法，行政院會明（26）日將提覆議案。（資料照）

    對於立法院14日三讀通過修正的財劃法，行政院會明（26）日將提覆議案。（資料照）

    對於立法院14日三讀通過修正的財劃法，行政院會明（26）日將提覆議案，政院人士今天接受本報訪問時表示，明天院會也會通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，兩案同時提出，要突顯中央要有財政能力，才能保護台灣、建設國家。

    據了解，在今年4月立法院通過「警察人員人事條例」後，行政院就傾向不再以覆議處理藍白惡法，僅以聲請釋憲方式，不過，此次因立法院惡修財劃法，行政院卓榮泰決定再度提出第8覆議案。

    政院人士指出，14日三讀修正財劃法，違反憲法第70條與第147條，無法達到全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛之目的，同時侵害憲法上專屬於行政院的提出預算、形成施政計劃的權力，違反公共債務法15%的舉債上限，行政院將提出覆議。

    該名人士表示，行政院上週提出的院版財劃法，才能真正讓資源合理分配，讓中央有足夠能力保護台灣、建設國家。像是在跨域治理上，無論是捷運或是治水，這種大型跨縣市計劃，只有中央才有能力可以做，推進國家建設。另外在保護台灣方面，賴總統提出的國防特別條例，具有7大目標、3大特色，除建設「台灣之盾」外，還有打造非紅供應鏈，也帶動軍工產業發展與經濟效益，這些都要有中央能量才辦得到。

    政院人士提到，行政院會上週通過院版財劃法，以及勞保條例修法、讓撥補入法，其實是要突顯，有好的財政才會有勞健保制度，才能撥補勞健保。明天院會則是處理軍購特別條例草案與財劃法覆議案，這也是要讓民眾知道，中央要有財政能力，才能保護台灣、建設國家。

    他強調，立法院11月14日通過財劃法，「餅畫得很大，可是餅再大都吃不到」，因為行政院不可能編列違法預算，讓中央舉債超過上限，中央不能當違法政府，只有院版財劃法才能合理分配，舉債的流量也沒有問題。

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，民進黨團一定要爭取立法院的程序正義，要讓政院版財劃法「續命」，能夠被討論、被審查，所以下週二程序委員會仍會爭取排入院會議程，如再被卡則再排，用社會輿論壓力，讓全民能計算立法院擋幾次財劃法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播