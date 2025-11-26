行政院明將提財劃法覆議 併同國防特別預算 背後有這層意義

對於立法院14日三讀通過修正的財劃法，行政院會明（26）日將提覆議案。（資料照）

對於立法院14日三讀通過修正的財劃法，行政院會明（26）日將提覆議案，政院人士今天接受本報訪問時表示，明天院會也會通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，兩案同時提出，要突顯中央要有財政能力，才能保護台灣、建設國家。

據了解，在今年4月立法院通過「警察人員人事條例」後，行政院就傾向不再以覆議處理藍白惡法，僅以聲請釋憲方式，不過，此次因立法院惡修財劃法，行政院卓榮泰決定再度提出第8覆議案。

請繼續往下閱讀...

政院人士指出，14日三讀修正財劃法，違反憲法第70條與第147條，無法達到全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛之目的，同時侵害憲法上專屬於行政院的提出預算、形成施政計劃的權力，違反公共債務法15%的舉債上限，行政院將提出覆議。

該名人士表示，行政院上週提出的院版財劃法，才能真正讓資源合理分配，讓中央有足夠能力保護台灣、建設國家。像是在跨域治理上，無論是捷運或是治水，這種大型跨縣市計劃，只有中央才有能力可以做，推進國家建設。另外在保護台灣方面，賴總統提出的國防特別條例，具有7大目標、3大特色，除建設「台灣之盾」外，還有打造非紅供應鏈，也帶動軍工產業發展與經濟效益，這些都要有中央能量才辦得到。

政院人士提到，行政院會上週通過院版財劃法，以及勞保條例修法、讓撥補入法，其實是要突顯，有好的財政才會有勞健保制度，才能撥補勞健保。明天院會則是處理軍購特別條例草案與財劃法覆議案，這也是要讓民眾知道，中央要有財政能力，才能保護台灣、建設國家。

他強調，立法院11月14日通過財劃法，「餅畫得很大，可是餅再大都吃不到」，因為行政院不可能編列違法預算，讓中央舉債超過上限，中央不能當違法政府，只有院版財劃法才能合理分配，舉債的流量也沒有問題。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，民進黨團一定要爭取立法院的程序正義，要讓政院版財劃法「續命」，能夠被討論、被審查，所以下週二程序委員會仍會爭取排入院會議程，如再被卡則再排，用社會輿論壓力，讓全民能計算立法院擋幾次財劃法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法