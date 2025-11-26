院版財劃法朝野角力 盧秀燕喊話中央：公布明確試算金額

台中市長盧秀燕呼籲中央公布明確的試算金額。（市府提供）

立法院朝野正為行政院版的財劃法進行角力，中市議員陳成添今天在市議會詢問市長盧秀燕看法。盧秀燕表示，過去財劃法以明確公式運作，數十年來無論政黨輪替，地方皆能精確計算財源，保障建設與服務，然而近年公式趨向模糊，分配不正義。她呼籲行政院，應公布明確的試算金額，讓地方財政回歸穩定與透明。

盧秀燕指出，以台中為例，市民年繳約2500億至國庫成為中央預算，但分配回來，包含統籌分配款、計畫型補助款，及一般性補助款合計竟不足千億；對照高雄，僅前瞻計畫即獲1300億，台中卻僅200多億，一個計畫的差距就高達千億。這幾年調度資金，包括賣土地等各種收入，總共也不過1000億；而高雄光靠中央補助就比台中多，人口還持續減少，差距越來越大。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕進一步說明，行政院端出新版財劃法，僅有法條，未附公式與試算金額，各縣市不分藍綠，均要求公開試算；國民黨版有試算金額，現行版本也有法條和試算金額，大家很清楚能拿多少。她呼籲行政院，應比照現行制度與國民黨提案，公布明確的試算金額，以透明化解疑慮，用數據證明公平，讓地方財政回歸穩定與透明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法