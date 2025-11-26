為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄演唱會嗨翻天 黑眼豆豆桃園開唱乏人聞問 民代批市府不盡心

    2025/11/26 19:16 記者謝武雄／桃園報導
    韓國女團Black Pink、TWICE相繼到高雄辦演唱會，高雄市政府傾全力行銷，吸引人潮帶動經濟；但同時間桃園也有饒舌明星黑眼豆豆在陽光劇場開唱，但很多人事後才知情，桃園市議員王珮毓痛批文化局只管場地出租，未能配合行銷帶動地方是不負責的態度。（記者謝武雄攝）

    韓國女團Black Pink、TWICE相繼到高雄辦演唱會，高雄市政府傾全力行銷，吸引人潮帶動經濟；但同時間桃園也有饒舌明星黑眼豆豆在陽光劇場開唱，但很多人事後才知情，桃園市議員王珮毓痛批文化局只管場地出租，未能配合行銷帶動地方是不負責的態度。（記者謝武雄攝）

    韓國女團Black Pink、TWICE相繼到高雄辦演唱會，高雄市政府傾全力行銷，吸引人潮帶動經濟；但同時間桃園也有饒舌明星黑眼豆豆在陽光劇場開唱，但很多人事後才知情，桃園市議員王珮毓今痛批文化局只管場地出租，未能配合行銷帶動地方是不負責的態度；文化局長邱正生表示，高雄市政府是韓團演唱會的協辦單位，桃園則是廠商純商業行為，市府難以替廠商活動背書。

    邱正生表示，黑眼豆豆演唱會於22日於陽光劇場舉行，承辦的聯合數位文創有限公司只向文化局租借場地所，事前發布新聞稿、發文，於Google、臉書、Dcard、ICRT等平台投放廣告，並於桃園統領百貨、板橋大遠百、林口三井OUTLET等商場及影音車刊登實體廣告，是純粹的商業行為。

    事實上，為使大型活動順利進行，市府也提供交通管制、衛生安全等方面的行政協助，並於文化局、觀旅局、陽光劇場臉書粉專宣傳曝光及刊登「桃園藝文」專刊，協助主辦單位順利完成活動。

    他說，近一年來，桃園成功吸引眾多國內外頂尖卡司，從跨年場的五月天，緊接著有BLACKPINK成員Jisoo、槍與玫瑰（Guns N' Roses）等重量級藝人皆順利在桃園演出，在日前黑眼豆豆演唱會、火球祭等大型活動期間，周邊旅宿住房率更幾乎全滿，帶動商圈、餐飲與交通明顯增溫。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播