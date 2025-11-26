王定宇批國民黨搶國台辦工作 杯葛國防預算助中共侵略台灣

民進黨立委王定宇。（資料照）

總統賴清德今天宣布8年內投入1兆2500億元國防特別預算，國民黨主席鄭麗文批評賴在「玩火」、「讓台海變成火藥庫」。民進黨籍國防及外交委員會召委王定宇說，國民黨把國台辦的工作搶來做了，並指國民黨對所有政策與預算的杯葛，都是在幫助中共侵略、控制並併吞台灣，完全沒有考慮到台灣安全與後代子孫的將來，呼籲藍營支持者應拯救自己的政黨。

王定宇表示，國民黨主席竟然罵自己的國家提升防衛力量叫做「玩火」，這種口氣、這種內容，以前都是由中國共產黨的國台辦負責的，現在國民黨把國台辦的工作搶來做了。他質疑，國民黨不去譴責想要侵略、威脅台灣的中國，卻回過頭來責怪想要保護自己的台灣，這樣子的國民黨到底是站在哪邊的立場？

「為什麼需要做國防預算投資？因為威脅就擺在那裡。」王定宇說，2025年，中共解放軍的國防預算將高達8兆，每天都在威脅台灣及第一島鏈的其他國家。當家庭外面有鄰居像流氓、強盜一樣，天天揮舞棍棒要威脅時，人民會加裝鐵門鐵窗、會請保全，最好還有社區巡守隊，因為有威脅，所以要投資國防。

王定宇表示，從要提升自己的國防力量以因應中共威脅，國民黨就不斷反對，甚至用極盡惡劣的話語攻擊民選總統，但對於中國解放軍威脅國家、讓國軍弟兄姊妹疲於奔命，國民黨的高層一句責備都沒有。

他說，當台灣要提升防衛力量，讓國人不分黨派、色彩、族群能過得更安心時，國民黨卻阻撓國防預算，責怪這種防衛的態度。「這樣的國民黨，其實跟共產黨有什麼差別？」相信不管是民進黨、民眾黨或國民黨的支持者，應該都看在心裡。

「現在的中國國民黨，還是守護中華民國的政黨嗎？」王定宇質疑，國民黨現在的所作所為，都在幫助中國共產黨更方便地侵略台灣，例如，讓中國國民不用放棄國籍就擔任台灣公職，其他各國的人要擔任台灣公職，都必須放棄原生國籍，唯獨武力威脅台灣的中國，國民黨主張可以直接擔任，不用放棄，這是什麼道理？

王定宇指出，國民黨對所有的政策、預算杯葛，都只是在幫助中國共產黨侵略、控制並併吞台灣，完全沒有考慮到台灣的安全與後代子孫的將來。台灣要提升國防力量，朝野可以討論哪些該做、哪些預算可以省一點，這是正常的國會監督，可是當國家要提升防衛力量，鄭麗文卻罵民選總統在「玩火」，這個口氣與國台辦一模一樣。

他認為，如果國民黨支持者還有保護中華民國的心，還希望後代子孫能在一個自由民主的台灣生活，對於現在幾乎完全「紅統化」的國民黨的言論跟行徑，全民要憤怒，國民黨支持者應該想辦法救自己的政黨，現在的國民黨已經不是蔣介石到蔣經國時期的國民黨，已經成了中國共產黨的附庸。

王定宇強調，中國的威脅在加大，台灣必須提升自我防衛力量，不要求侵略者放下武器，卻要求保護自己的人不要抵抗、放下武器，「這不是和平，這叫投降。」

針對國民黨對國防預算的態度，他對此表達遺憾，當國際社會都在聲援台灣、重視台灣的安全時，國民黨卻想把台灣變成中國的內政，想讓中國國民不用放棄國籍就能擔任台灣公職，還要阻撓防衛預算，把提高防衛力量叫做玩火，「國人應該看清楚，我們自己的國家要自己救，而且時間越來越緊迫了。」

