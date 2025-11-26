范冰冰金馬封后兩岸影視交流破冰？ 陸委會：不涉統戰都歡迎

陸委會今日指出， 樂見兩岸藉由音樂、影視作品相互交流，只要不涉政治與統戰操作，我們都歡迎。（資料照）

中國女星范冰冰以《地母》一片勇奪金馬獎最佳女主角，外界期盼否能以此為契機，讓兩岸影視交流破冰。中國國台辦今日聲稱，一貫支持正常的、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台宣揚台獨謬論；陸委會回應，樂見兩岸藉由音樂、影視作品相互交流，只要不涉政治與統戰操作，我們都歡迎。

范冰冰因逃稅風波遭到中國封殺多年，她於電影《地母》當中飾演馬來西亞農婦女巫，挑戰反差形象的她，22日拿下金馬獎影后，沒想到當晚PO出自己吃大閘蟹「暗示慶祝」的微博貼文竟被官方刪文。

有關范冰冰獲得金馬獎後，未來能否復出在中國拍片，中國官方如何看待金馬獎？國台辦發言人彭慶恩在例行記者會表示，我們一貫支持正常、合法合規的兩岸影視文化交流活動，但反對某些人利用相關平台宣揚台獨謬論。

彭慶恩聲稱，海峽兩岸都是中國人，我們歡迎台灣影視文化人員來中國交流發展，樂見兩岸業者攜手合作，共同傳承弘揚中華文化，為兩岸同胞提供更多優質影視文化作品，促進兩岸同胞心靈契合。

針對「正常影視交流活動」包含金馬獎嗎？彭慶恩聲稱，「正常合法合規的兩岸影視文化交流活動，就是正常合法合規的兩岸影視文化交流活動」。你說到的獎項，任何獎項的專業性與水準如何，業內自有公論，民眾也有真切的感受。

陸委會對此表示，政府也是一貫支持兩岸影視健康有序的交流，樂見兩岸藉由音樂、影視作品相互交流，只要不涉政治與統戰操作，我們都歡迎。

