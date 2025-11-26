苗栗縣增副縣長 鍾東錦點名「三義人」但人選暫保密

對於副縣長人選，苗栗縣長鍾東錦答詢說，心中已有屬意人選，而且是三義人，但尚未徵詢對方，暫時不便透露。（苗栗縣政府提供）

地方制度法修正條文將於明年元旦上路，縣市政府可新增1名副縣市長。苗栗縣長鍾東錦今（26）日於議會總質詢被問及時答詢說，心中已有屬意人選，而且是三義人，但尚未徵詢對方，暫時不便透露。

民進黨籍苗栗縣議員羅貴星今天在議會總質詢時，詢問鍾東錦對於新增的副縣長是否已有人選？鍾東錦說，「心裡是有人選，而且還是三義人」。

請繼續往下閱讀...

羅貴星說，之所以提出這問題，主要想建議縣長鍾東錦能跨黨派徵詢，不論從中央或地方連成一氣，持續推動縣政願景，幫助帶領苗栗向前衝。

鍾東錦說，心裡面其實有兩、三位人選在思考，人選考量除了應該會「跨黨派」，主要還是考慮南北區域、閩客族群的均衡，他希望這個人選能來幫忙，但尚未經過對方同意，暫時不便透露。

鍾東錦說，他向來主張施政不分藍綠、黨派，只要對的事就要做，不對的就要阻止，尤其在向中央爭取建設經費上，他也感謝民進黨不分區立委沈發惠經常給予協助，強調「建設不用計較功勞在誰身上，只要對苗栗有利，都是好事」。

立法院三讀修正通過地方制度法部分條文，明定直轄市副市長人數由現行2人增為3人，縣市副縣市長由現行1人增為2人，自明年1月1日起施行。

民進黨籍苗栗縣議員羅貴星在議會總質詢時，詢問新增的副縣長人選。（苗栗縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法