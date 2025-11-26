為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦嗆賴清德吃媚日的飯 陸委會批：有失格調

    2025/11/26 19:06 記者陳鈺馥／台北報導
    賴清德總統聲援日本首相高市早苗，近日在社群媒體上曬出吃日本料理的照片，強調「展現台日堅固友誼」。（圖擷取自臉書）

    賴清德總統聲援日本首相高市早苗，近日在社群媒體上曬出吃日本料理的照片，強調「展現台日堅固友誼」。中國國台辦今日痛罵，賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當，其言其行令人作嘔，讓世人再度看清數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。陸委會痛批，國台辦多次對賴總統不理性的謾罵，不僅有失格調，對兩岸關係發展更毫無助益。

    國台辦發言人彭慶恩在記者會表示，高市早苗的涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，嚴重傷害中國人民感情。日方應立即反思糾錯，收回涉台錯誤言論。

    彭慶恩嗆聲，賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當。其言其行令人作嘔，讓世人再度看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。正告賴清德當局，凡是倚仗外部勢力的行徑必將自取其辱，凡是背叛民族的罪人必遭正義審判。

    對此，陸委會表示，中共動輒以經濟、軍事等手段施壓脅迫他國，不是負責任的大國應有作為。國台辦多次對賴總統不理性的謾罵，不僅有失格調，對兩岸關係發展更毫無助益。

