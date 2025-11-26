為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    籲挺台灣「實質參與國際刑警組織」 駐泰代表藍夏禮投書媒體

    2025/11/26 20:42 中央社
    駐泰代表藍夏禮以「台灣爭取參與國際刑警組織，共同打擊新型態跨國犯罪」為題，投書泰國《經理日報》。（資料照）

    駐泰代表藍夏禮以「台灣爭取參與國際刑警組織，共同打擊新型態跨國犯罪」為題，投書泰國《經理日報》。（資料照）

    泰國「經理日報」今天刊登駐泰代表藍夏禮的投書，以「台灣爭取參與國際刑警組織，共同打擊新型態跨國犯罪」為題，呼籲實質參與國際刑警組織，共同打擊跨境犯罪。

    國際刑警組織（INTERPOL）大會24日至27日在摩洛哥舉行，泰國「經理日報」（MGR Online）今天刊登藍夏禮的投書，藍夏禮在文中表示，跨境犯罪猖獗，迫切需要國際合作，而台灣執法能力卓著，是全球各國可靠的執法合作夥伴。

    藍夏禮指出，隨著全球化加速，犯罪活動隨之跨越國界，各類犯罪問題不再侷限於某一國家或地區，只有透過加強國際合作，才能有效打擊跨境犯罪。

    藍夏禮在文中呼籲支持台灣實質參與國際刑警組織，讓台灣得以為國際社會作出更大貢獻，及各國在面對共同的犯罪威脅時，能夠攜手合作，協力捍衛國際社會的安定與繁榮。

    投書中也提及台灣擁有相當豐富的執法經驗與專業知識，無論是打擊犯罪、維護社會治安，抑或是進行國際合作等方面，台灣的執法單位都展現出高度的專業性和效率。並引述今年Numbeo全球資料庫資訊指出，台灣安全指數在全球147個國家中排名第4名，其中兇殺案件數亦遠低於全球平均值，證明台灣執法能力及安全環境備受國際肯定。

    藍夏禮表示，由於台灣目前尚無法正式參與國際刑警組織，使台灣在面對跨境犯罪時，缺乏必要的多邊合作平台，無法即時獲取及提供關鍵情資，造成嚴重的全球治安破口，是區域安全及全世界的重大損失。

    他寫道：「台灣政府高度重視電信詐欺、毒品販運等跨境犯罪，台灣警方在打擊與防範跨境詐欺犯罪方面也有相關經驗、知識與能力，台灣的缺席是全球安全網絡的缺口，不利於國際社會打擊跨境犯罪的努力，也損及國際治安防護網的完整性與有效性。」

    藍夏禮強調，面對日益嚴重的跨境犯罪，國際社會理應加強情資交流並強化夥伴關係，以提升跨國執法效能。籲請各國支持台灣實質參與國際刑警組織年會、各項活動、會議與訓練交流等，促進我國與各會員國之間的互動，並與世界合作共同打擊跨境犯罪。

    熱門推播