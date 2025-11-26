為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    邱議瑩首場大造勢本週日從鳳山出發 預告大咖神秘嘉賓現身

    2025/11/26 19:09 記者葛祐豪／高雄報導
    邱議瑩本週日將在鳳山舉辦首場大型造勢。（邱議瑩提供）

    邱議瑩本週日將在鳳山舉辦首場大型造勢。（邱議瑩提供）

    高雄市綠營初選進入白熱化階段，繼林岱樺接連在岡山、旗山舉辦大型造勢活動後，邱議瑩也敲定將於本週日（30日）下午3點半，於捷運鳳山西站旁的議會路，舉辦首場大型造勢，將邀請歌手羅文裕、許志豪同台助陣，讓人訝異的是，許志豪還是邱議瑩的前助理；這場造勢還有大咖神秘嘉賓將現身。

    民進黨高雄市長初選競爭激烈，四位參選人勤走基層拜票、搶曝光率，力拚從民調出線，並陸續舉辦大型造勢活動，凝聚人氣。

    邱議瑩的首場大型造勢活動，將於本週日從鳳山出發。她表示，本週日是自己的首場大團結活動，想要跟市民朋友說明，「邱議瑩是最能延續陳其邁，也是最適合接棒市長的人選」，她也強調「最後彩蛋還有大咖的神秘嘉賓登場」，誠摯邀請大家相揪來做伙贏。

    邱議瑩透露，不只有神秘嘉賓將現身力挺，她也邀請到立法院好戰友林楚茵立委、邱志偉立委到場力挺，從同事、戰友的角度，跟市民分享眼中的自己。另外，還有好友「客語金曲歌王」羅文裕，及「當紅主持、全能歌王也曾擔任過我助理」的許志豪助陣演出。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播