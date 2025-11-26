邱議瑩首場大造勢本週日從鳳山出發 預告大咖神秘嘉賓現身

邱議瑩本週日將在鳳山舉辦首場大型造勢。（邱議瑩提供）

高雄市綠營初選進入白熱化階段，繼林岱樺接連在岡山、旗山舉辦大型造勢活動後，邱議瑩也敲定將於本週日（30日）下午3點半，於捷運鳳山西站旁的議會路，舉辦首場大型造勢，將邀請歌手羅文裕、許志豪同台助陣，讓人訝異的是，許志豪還是邱議瑩的前助理；這場造勢還有大咖神秘嘉賓將現身。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，四位參選人勤走基層拜票、搶曝光率，力拚從民調出線，並陸續舉辦大型造勢活動，凝聚人氣。

邱議瑩的首場大型造勢活動，將於本週日從鳳山出發。她表示，本週日是自己的首場大團結活動，想要跟市民朋友說明，「邱議瑩是最能延續陳其邁，也是最適合接棒市長的人選」，她也強調「最後彩蛋還有大咖的神秘嘉賓登場」，誠摯邀請大家相揪來做伙贏。

邱議瑩透露，不只有神秘嘉賓將現身力挺，她也邀請到立法院好戰友林楚茵立委、邱志偉立委到場力挺，從同事、戰友的角度，跟市民分享眼中的自己。另外，還有好友「客語金曲歌王」羅文裕，及「當紅主持、全能歌王也曾擔任過我助理」的許志豪助陣演出。

