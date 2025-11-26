徐巧芯怒問增加國防預算「兩岸要戰爭了？」 網友神回打臉

國民黨立委徐巧芯。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德宣布，近期將提出史無前例的400億美元（新台幣約1.25兆）特別預算案。對此，立委徐巧芯怒轟「兩岸是要戰爭了嗎？」在臉書上，有網友留言：「難道巧芯都是棒賽完了，才要買衛生紙嗎？」神回應被其他網友讚爆。

美國華盛頓郵報25日刊登賴清德投書，賴清德表示，他將大幅增加國防預算，預計明年占台灣GPD的3.3%，2030年達GDP的5%，政府並提出400億美元史無前例的補充國防預算。

請繼續往下閱讀...

對此，徐巧芯痛批，平時國防預算就達4.5%左右，接近5%，代表在總體總預算裡，國防預算就佔了一半，這是在戰爭中的國家才會用的編列比例，請問兩岸現在要面臨戰爭了嗎？

對於徐巧芯說法，粉專「Mr.柯學先生」發文分享一名網友留言「難道巧芯都是棒賽完了，才要買衛生紙嗎？」並直呼：「這比喻實在太讚了！」對此，網友也紛紛留言表示：「她可能磅塞完才開始製作紙漿」、「所以平日防災訓練和防空演習時，就代表打過來了嗎」、「覺得哪裡怪，但無法反駁」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法