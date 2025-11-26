為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    毛澤東曾支持台獨 游錫堃：習主席「一定要記住他的諾言」

    2025/11/26 18:57 記者蘇永耀／台北報導
    前立法院長游錫堃今在臉書以「習主席：你又說錯話了！」為題說，中共已故領導人毛澤東支持台獨，身為大國領袖，「請你一定要記住他的諾言」。（取自游錫堃臉書）

    中國國家主席習近平與美國總統川普24日通話，中方官媒「新華社」聲稱，電話中習近平談及台灣，稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，前立法院長游錫堃今在臉書以「習主席：你又說錯話了！」為題說，包括中共已故領導人毛澤東曾說：「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家」。游因此說，習主席，知道你最崇拜毛澤東，身為大國領袖，「請你一定要記住他的諾言」。

    游錫堃寫道，你（習近平）與川普總統通電話，說「『台灣回歸中國』是戰後國際秩序重要組成部分」，「台灣回歸」﹖錯了！

    游說，雖然過去清帝國曾經如同日本一樣殖民過台灣，但「台灣自古不屬於中國」是歷史的事實，怎能說是「回歸中國」呢！如何知道「台灣自古不屬於中國」﹖從孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人說過的話可以證明。

    游錫堃強調，請回頭看看孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人過去怎麼說。游並引中共「解放日報」的新聞，指當時毛澤東甚至還在「開羅宣言」、「波茨坦公告」之後的1947年3月8日說「我們贊成台灣獨立，我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家」。另外，周恩來也在1941說要協助朝鮮與台灣的獨立解放運動。

    「台灣自古不屬於中國」，從孫中山、蔣介石、毛澤東、周恩來等人說過的話可以證明。（取自游錫堃臉書）

