獨派促教育部修正課綱 捨棄中國觀點、確認台灣政治地位

美國在台協會（AIT）日前批評中國扭曲《開羅宣言》與《波茨坦公告》，強調二戰戰後相關文件未決定台灣的最終政治地位，此前總統府也透過發言人聲明此一立場。由獨派團體組成的「台灣住民自決建國運動推動小組」今日赴教育部前召開記者會呼籲，教育部應快速配合因應此一攸關台灣政治地位的確認，避免政府內部論述不一。

台灣國指出，總統府近日定調，二戰時期的三份關鍵文件包含《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《舊金山和約》等均未決定台灣的最終政治地位；然而，此一說法與教育部多年來的敘事形成強烈落差，突顯政府內部論述混亂，並持續誤導下一代，有鑑於此，「台灣住民自決建國運動推動小組」要求教育部應劍及履及快速配合因應此一攸關台灣政治地位的確認，否則本小組將於12月10日再度前來表示更強烈的訴求。

台灣國強調，台灣的未來應由2300萬住民自主選擇，而非由外國政府或過時文件所決定。攸關台灣政治地位的確認，教育學生認識台灣歷史真相及身處環境，才能深化學生台灣命運共同體的國家意識，及擁有自己決定自己前途的天賦人權。唯有正本清源，徹底修正歷史敘事，台灣才能走向真正的民主、主體與國家正常化。

台灣基進黨主席王興煥提及，樂見總統府明確表態，並肯定總統府的表態否決了「中國觀點」，也即過去國民黨政權與現在中國政府所稱的根據《開羅宣言》，台灣屬於中華民國。

王興煥強調，現行國高中的歷史與公民課本，雖已將二戰涉及台灣地位的相關文獻如《開羅宣言》、《波茲坦公告》、《舊金山和約》並陳介紹，雖不再陷於過去錯誤的「中國觀點」，但並未明確教導學生思辨主權轉移的國際法知識，以及台灣主權從未移交給中華民國的歷史事實。

王興煥批評，甚至外交部與陸委會在五月時都還以「中國觀點」主張「依據《開羅宣言》，台灣交還中華民國」。目前政府部門從總統府、外交部、教育部到陸委會之間，在台灣主權地位的論述存在不一致的現象，總統應召集相關部會一致化論述，特別是執掌學子教育的教育部，應徹底捨棄「中國觀點」。

王興煥呼籲，教育部為百年大計承擔，根據《舊金山和約》，日本放棄台灣主權，並未移交給任何國家；根據《聯合國憲章》所保障的住民自決，台灣主權屬於台灣人民。台灣不是「被光復」的土地，而是命運自決的主權國家。台灣主權不屬於任何外來政權，而屬於台灣人民，歷史不應成為統治的謊言，教育不應該成為歷史謊言的溫床。

