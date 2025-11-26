為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國家安全至上 德駐台代表：德國朝野修憲提高國防預算至GDP5％

    2025/11/26 18:45 記者黃靖媗／台北報導
    德國在台協會處長狄嘉信透過社群媒體分享德國經驗，指出德國政府與在野黨團結，皆將國家利益置於政黨利益之上，提高債務上限，讓國防預算提高到佔GDP的5%。（擷取自德國在台協會Facebook）

    德國在台協會處長狄嘉信透過社群媒體分享德國經驗，指出德國政府與在野黨團結，皆將國家利益置於政黨利益之上，提高債務上限，讓國防預算提高到佔GDP的5%。（擷取自德國在台協會Facebook）

    總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書華郵，宣示將提出史無前例的400億美元（約1.25兆台幣）特別預算案。德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）也透過社群媒體分享德國經驗，指出德國政府與在野黨團結，皆將國家利益置於政黨利益之上，提高債務上限，讓國防預算提高到佔GDP的5%。

    狄嘉信表示，德國已經把國防預算提高到佔GDP的5%，原因正是俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭讓德國意識到，戰爭又回到了歐洲，俄羅斯獨裁者已經明確表示，烏克蘭並不是他的最終目標，所以德國必須讓自己有能力保衛國家，以讓德國不需要真的上戰場。

    針對如何做到提升國防預算，狄嘉信說明，德國國會修改憲法以提高債務上限，德國政府與在野黨團結在一起，將國家利益置於政黨利益之上，共同修改憲法，使德國能夠滿足國防需求。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播