國家安全至上 德駐台代表：德國朝野修憲提高國防預算至GDP5％

德國在台協會處長狄嘉信透過社群媒體分享德國經驗，指出德國政府與在野黨團結，皆將國家利益置於政黨利益之上，提高債務上限，讓國防預算提高到佔GDP的5%。（擷取自德國在台協會Facebook）

總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書華郵，宣示將提出史無前例的400億美元（約1.25兆台幣）特別預算案。德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）也透過社群媒體分享德國經驗，指出德國政府與在野黨團結，皆將國家利益置於政黨利益之上，提高債務上限，讓國防預算提高到佔GDP的5%。

狄嘉信表示，德國已經把國防預算提高到佔GDP的5%，原因正是俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭讓德國意識到，戰爭又回到了歐洲，俄羅斯獨裁者已經明確表示，烏克蘭並不是他的最終目標，所以德國必須讓自己有能力保衛國家，以讓德國不需要真的上戰場。

針對如何做到提升國防預算，狄嘉信說明，德國國會修改憲法以提高債務上限，德國政府與在野黨團結在一起，將國家利益置於政黨利益之上，共同修改憲法，使德國能夠滿足國防需求。

