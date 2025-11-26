賴清德示警中國2027武統威脅 新北藍議員批輕率發言

新北勢國民黨議員陳偉杰表示，總統投書中宣布的國防預算提升計畫，時程規劃邏輯錯亂，一邊喊著2027年，提出的國防特別預算或支出承諾，卻著眼於2030年與更長期的8年計畫。（陳偉杰提供）

總統賴清德今（26）日示警中國以2027年完成武統台灣為目標等相關發言，舉國關切。國民黨新北市議員陳偉杰批評，此話出自三軍統帥之口的嚴重性相當於國家最高級警報，「如果國家真的面臨如此迫切的危機」，試問政府是否已準備啟動他國撤僑？是否有外商正在大規模撤資？國內金融市場是否面臨股價崩盤的危機？此言論危及國家信譽與經濟穩定，要求賴清德收回「輕率發言」，並說明國防預算財源黑洞。

陳偉杰說，已經看到網友開始討論是否要拋售房產、送小孩出國、在逃生包裡塞五星旗等話題，可見負面影響已產生，如果社會一切如常，國際觀光與經貿活動照舊，那民眾就是把總統發言當空氣，將會讓國際社會質疑台灣情勢的判斷依據，更讓總統的國安發言貽笑大方。

請繼續往下閱讀...

陳偉杰表示，總統投書中宣布的國防預算提升計畫，時程規劃邏輯錯亂、對財政紀律避重就輕，一邊喊著2027年，提出的國防特別預算或支出承諾卻著眼於2030年與更長期的8年計畫，讓人懷疑其國防戰略規劃的嚴謹性，等同是「狼來了」翻版；且總統在海外媒體承諾將國防支出提高至GDP的5%，卻對這筆龐大支出的財源隻字未提。

陳偉杰指出，這筆高達上兆元的新增國防預算，人民有權知道是否打算透過加徵稅負來實現？還是要排擠教育、健保、長照等其他民生建設的預算？呼籲執政黨停止單邊依賴軍備競賽、將國安依附於「特定外國勢力」，務實回歸兩岸溝通與對話，才能維護台海和平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法