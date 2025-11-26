現場氣氛凝結！「一身綠」和鄭麗文握手 中配何鷹鷺：我是綠的

何鷹鷺一身綠出席國民黨中常會。（讀者提供）

具有中配身分的國民黨中常委何鷹鷺，因主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，遭國民黨考紀會停職處分。今日她一身全綠出席國民黨中常會，和主席鄭麗文握手時，還表示「我是綠的」，讓現場氣氛一度凝結。會後她突然宣布退出國民黨，並表示自己「不想玩了」。

綜合媒體報導，何鷹鷺今日穿著一身綠色羽絨衣現身中常會，表情看起來十分不悅，和鄭麗文握手時，她還表示「我是綠的」，讓現場相當尷尬。會後，何鷹鷺則向媒體宣布退黨，並喊出：「這個國民黨，我不想玩了！」

何鷹鷺會後痛批，國民黨今天所做所為，又要跟美國、日本好，又要去找中國談，到底是為什麼？「這也是在玩火！」她呼籲國民黨一定要表明立場，不要含糊其辭，模糊大家，「台灣人也在騙，大陸人也在騙，你到底要幹嘛！」、「這個黨是不是綠了？」

此外，何鷹鷺澄清她沒有支持武統，她提到鄭麗文在黨主席選舉時曾表示「我們都是中國人」，但沒有說是中華民國還是中華人民共和國的「中國人」，她不滿地表示，自己就是被鄭麗文誘導，才會喊出統一。

