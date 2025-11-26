賴清德誇1事深耕苗栗！陳品安感動落淚 曝挑戰鍾東錦策略

苗栗縣議員陳品安獲民進黨提名投入明年苗栗縣長選舉。（記者羅沛德攝）

民進黨今（26日）正式提名苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，挑戰現任的鍾東錦；兼任黨主席的總統賴清德介紹，陳品安深耕苗栗、與民眾站在一起，例如婚宴也辦在苗栗。陳品安當場感動落淚，她說，苗栗雖是藍大於綠，但自己將透過不同組織、百工百業突圍，讓苗栗開出民主的花朵。

民進黨今天下午召開中執會通過徵召程序，接著舉行提名記者會，宣布立委蘇巧慧參選新北市長、陳品安參選苗栗縣長。賴清德介紹兩人學經歷背景，並透露陳品安體現「沒辦法決定在哪裡出生，但可以決定要在哪裡奮鬥」這句話，深耕苗栗至今都沒有離開，甚至連結婚辦婚宴都在苗栗，與苗栗民眾站在一起。

請繼續往下閱讀...

陳品安聞言後默默落淚，一旁的民進黨秘書長徐國勇貼心遞上衛生紙。陳品安致詞分享，她非常感動，沒想到總統連她從政之前的很小事情都這麼清楚，自己很榮幸站在這裡，一直以來都非常想跟隨民主前輩同行，獲民進黨徵召參選苗栗縣長非常感動、感恩。

不過，陳品安坦言，苗栗縣長候選人是很重擔子，因為從未政黨輪替，很多人問她為何有這樣的勇氣接受徵召，畢竟苗栗藍大於綠的結構非常難突破；但對她這樣的年輕人而言，「最難的決定是生小孩，如果有更難的就是生第二個」，自己是兩個苗栗孩子的媽媽，家人都是她從政最堅實的夥伴，她無法選擇出身，但可選擇在哪裡落地生根，苗栗就是自己的選擇。

陳品安說，她在高雄出生、台北執業，到苗栗參加社運是人生最大轉折，2018年第一次參選，但民眾沒有因為自己不是苗栗出身就排斥，而是讓她服務、一起前進，她用法律專業陪同被詐騙的被害人、幫助被家暴的婦女、處理債務的拋棄繼承問題以及失能長輩的監護宣告，在過程中認識很多在苗栗工作的人，熱愛苗栗的人無所不在，這些人就是她參選的動力。

陳品安說，做為政治工作者，為鄉親打拚就是她的使命，身為兩個小孩的媽媽，為苗栗打造對下一代更好的環境，是身為父母的責任，她也會全力輔選所有苗栗縣黨公職、結合有相同民主理念的夥伴，讓苗栗開出民主的花朵。

至於挑戰鍾東錦的競選策略，陳品安評估，她在公教人員的接受度高，長期法律服務不分黨派、年齡，即使鍾東錦競選連任、具有執政資源，但自己希望透過不一樣的組織方式，在苗栗找到所有認真生活的人，突破一般村里長、農漁會等組織，拜訪百工百業逐步突破。

陳品安強調，自己是閩南人，也是客家媳婦，會用不一樣的婦女優勢、年輕優勢來突破傳統結構，尤其苗栗縣的傳統結構及派系，因鍾東錦的執政而有不同變化、已非如此緊密；她也會與不同黨籍的夥伴合作，只要價值一致，例如苗栗縣議員曾玟學、葉宗倫等人，相信有突圍的可能，「我每天晚上都覺得自己會贏」。

總統兼民進黨主席賴清德宣布提名立委蘇巧慧、苗栗縣議員陳品安分別投入明年新北市長及苗栗縣長選舉。（記者羅沛德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法