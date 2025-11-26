台男阿布達比轉機遭拘捕 外交部：駐處正釐清案情提供協助

外交部表示，當地警方今（26）日已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。（資料照）

一名國人23日從桃園機場搭機赴土耳其伊斯坦堡，在阿布達比機場轉機時，遭5名荷槍實彈人員從空橋直接帶走，至今3天音訊全無。對此，外交部表示，當地警方今（26）日已初步提供相關說明，目前駐處正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

外交部回覆詢問表示，我國駐杜拜辦事處24日上午接獲國人楊女電話告稱，其夫婿陳姓國人23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時遭警察登機拘捕，但楊女無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合，請外交部協助。

外交部說明，駐處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，今日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

外交部表示，外交部至為重視旅外國人權益，將密切關注本案並提供相關國人必要協助，外交部提醒國人搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫我國駐杜拜辦事處（電話：971-50-6453018）。

駐杜拜辦事處轄區為阿拉伯聯合大公國全境，兼理伊朗、厄利垂亞、索馬利亞。

