迎戰2026！ 賴清德：蘇巧慧選新北市長、陳品安戰苗栗縣長

民進黨中央黨部26日召開縣市長提名記者會，總統兼黨主席賴清德宣布提名立委蘇巧慧、苗栗縣議員陳品安分別投入明年新北市長及苗栗縣長選舉。（記者羅沛德攝）

迎戰2026年縣市長選舉，民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，今天（26日）由中執會拍板通過。兼任黨主席的總統賴清德介紹，陳、蘇2人具備許多相同特點，包括都是女性、律師、台大高材生、問政傑出，且都深具理想抱負。

民進黨今天下午召開提名記者會，包括賴清德、蘇巧慧、陳品安及民進黨秘書長徐國勇出席。賴談到，民進黨上個月推薦台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣市長候選人，獲得地方一致好評，今天要再推薦新北市和苗栗縣市長候選人，2人具備許多相同特點：都是女性候選人、台大高材生、律師，也都深具理想抱負，在國會、議會的問政表現傑出。

請繼續往下閱讀...

賴清德說明，蘇巧慧在民主的家庭裡長大，對台灣未來的前途懷抱一番相當高的理想及抱負；在投入立法委員選舉後，贏得民眾支持進入國會，3屆以來表現非常傑出，共獲得公督盟15次評鑑為績優委員，可看出其問政深入民眾生活。

賴清德盤點，蘇非常關心教育，包括爭取「國家兒童未來館」，並推動《教育實驗三法》；蘇也推動《太空發展法》，為台灣建立太空產業的發展基礎，所提法案及政策都切合民眾所需，若擔任新北市長絕對是市民之福。

此外，賴清德指出，陳品安沒有顯赫家世，在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人守護鄉土，於是站出來加入「反瘋車運動」、免費幫民眾打官司，最後決定留在苗栗、連結婚宴客都在苗栗。

「人無法決定哪裡出生、但可以決定要在哪裡奮鬥」，賴清德強調，陳品安2次議員都高票當選，可看出不僅有理想、有愛心，更實實在在推動各種作為、爭取許多建設，一定可以為苗栗帶來更長遠發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法