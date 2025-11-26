為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    迎戰2026！ 賴清德：蘇巧慧選新北市長、陳品安戰苗栗縣長

    2025/11/26 16:33 記者陳政宇／台北報導
    民進黨中央黨部26日召開縣市長提名記者會，總統兼黨主席賴清德宣布提名立委蘇巧慧、苗栗縣議員陳品安分別投入明年新北市長及苗栗縣長選舉。（記者羅沛德攝）

    民進黨中央黨部26日召開縣市長提名記者會，總統兼黨主席賴清德宣布提名立委蘇巧慧、苗栗縣議員陳品安分別投入明年新北市長及苗栗縣長選舉。（記者羅沛德攝）

    迎戰2026年縣市長選舉，民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，今天（26日）由中執會拍板通過。兼任黨主席的總統賴清德介紹，陳、蘇2人具備許多相同特點，包括都是女性、律師、台大高材生、問政傑出，且都深具理想抱負。

    民進黨今天下午召開提名記者會，包括賴清德、蘇巧慧、陳品安及民進黨秘書長徐國勇出席。賴談到，民進黨上個月推薦台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣市長候選人，獲得地方一致好評，今天要再推薦新北市和苗栗縣市長候選人，2人具備許多相同特點：都是女性候選人、台大高材生、律師，也都深具理想抱負，在國會、議會的問政表現傑出。

    賴清德說明，蘇巧慧在民主的家庭裡長大，對台灣未來的前途懷抱一番相當高的理想及抱負；在投入立法委員選舉後，贏得民眾支持進入國會，3屆以來表現非常傑出，共獲得公督盟15次評鑑為績優委員，可看出其問政深入民眾生活。

    賴清德盤點，蘇非常關心教育，包括爭取「國家兒童未來館」，並推動《教育實驗三法》；蘇也推動《太空發展法》，為台灣建立太空產業的發展基礎，所提法案及政策都切合民眾所需，若擔任新北市長絕對是市民之福。

    此外，賴清德指出，陳品安沒有顯赫家世，在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人守護鄉土，於是站出來加入「反瘋車運動」、免費幫民眾打官司，最後決定留在苗栗、連結婚宴客都在苗栗。

    「人無法決定哪裡出生、但可以決定要在哪裡奮鬥」，賴清德強調，陳品安2次議員都高票當選，可看出不僅有理想、有愛心，更實實在在推動各種作為、爭取許多建設，一定可以為苗栗帶來更長遠發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播