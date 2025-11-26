賴清德提1.25兆國防預算 美參院軍委會主席籲台灣立法行政加速通過

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左）8月率團訪台，在總統府晉見賴清德總統（右）。（總統府提供）

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣示近期將提出史無前例的400億美元特別預算案（新台幣約1.25兆）。美國參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）與參院外委會成員史考特（Rick Scott）今（26）日特別於社群媒體Ｘ推文支持，韋克爾並呼籲立法院與賴政府跨黨派合作，加速通過特別預算。

美國聯邦參議員軍委會主席韋克爾表示，總統賴清德宣布新的國防特別預算，再次展現台灣在自我防衛上的決心與承諾。

韋克爾說，國防支出的提升，顯示台灣是個意志堅定、且有能力也願意分擔區域內嚇阻侵略責任的夥伴，鼓勵台灣立法院與賴政府跨黨派合作，加速通過特別預算，方能展現各方在攸關台灣國防緊急需求上，能夠擱置政治歧見、共同面對。

美國聯邦參議院外委會成員史考特表示，很高興看到緊密的盟友台灣今日宣布國防特別預算，清楚展現了台灣願意承擔自身責任、投入國防建設的決心，並與他們持續深化在區域內的合作關係。

韋克爾曾於今年8月與「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）一同訪台，返國後曾在華爾街日報撰文指出，美國必須支援台灣、菲律賓、帛琉等夥伴決心對抗中國威脅，強化軍事存在與後勤投資。

