鄭麗文嗆追加國防預算是「賴清德玩火」！ 學者批：倒果為因

國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話，兩度向賴清德隔空喊話並呼籲賴清德千萬不要成為「麻煩製造者」。（記者王藝菘攝）

為抵抗中國武統併吞台灣，賴清德總統今日宣布，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，預計未來8年內投入1兆2500億元國防經費。國民黨主席鄭麗文嗆聲說，「賴清德你在玩火啊」，不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠；學者批評，這是非常可笑的倒果為因。

賴清德在國安高層會議後記者會指出，國安團隊已經規劃2大行動方案，全力守護「民主台灣」。第1項行動方案是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，包含5大具體行動，一、成立常態性專案小組，以「『民主台灣』對比『中國台灣』」為主軸，結合友盟國家，全面反擊北京破壞現狀的霸權作為。二、揭露北京干預事實，加強社會警覺，團結內部一致對外。

請繼續往下閱讀...

三、落實17項策略並加速推動國安十法立法。四、對中國的跨境鎮壓，建立通報保護機制，強化國際合作，並嚴懲在地協力者。五、確立「一國兩制台灣方案」是台灣不可碰觸之紅線，以制度性規範杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」；第2項行動方案為「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，預計未來8年內投入1兆2500億元國防經費。

對此，台灣大學政治系副教授陳世民今日受訪表示，中國每天派軍機艦擾台，威脅要以武力併吞台灣，對台灣而言，增加國防預算是要讓中國知道，發動攻擊會得不償失、達不到目的，更沒有辦法拿下台灣。國民黨怎麼反譴責被威脅的人採取防禦措施，說這會導致戰爭爆發，這是非常可笑、倒果為因的邏輯。

陳世民舉例，有流氓經常拿刀拿槍上門來威脅，然後對流氓說，我不會採取任何防禦措施，我不會保護自己，所以你要跟我和平相處，這是非常天真的想法，也不是真正的和平，而是追求「投降式和平」。

對於中共對台推進「強制性統一」，陳世民指出，中國非常積極在滲透台灣社會各領域，包括宮廟、親中政黨都被滲透，中共的統戰滲透有其成效，尤其是透過抖音、小紅書的宣傳。

陳世民分析，以中國軍事力量態勢來觀察，美國前中情局長曾示警，習近平下令要解放軍在2027前做好攻台準備。當然做好準備，不代表一定會打，但台灣要做好最壞的打算，不可否認中國九三大閱兵，呈現出軍事現代化的進展。

陳世民說，台灣一定要做最壞打算，加速強化防衛能力以嚇阻北京，讓習近平每天早上醒來都認為，今天不是攻打台灣的好時機，讓他沒把握能拿下台灣，進而放棄攻打台灣。

陳世民強調，2027是外界經常提及時間點，因為2027是解放軍建軍100週年，剛好中共要召開「二十一大」，習近平將延第4任，就會形塑延任的正當性，若中國社會、經濟動盪，可能會透過攻打台灣，提升延任的正當性。

陳世民談及，賴清德以中國2027全面推進武統，對台灣社會提出警告，主要是「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」，提醒要先做好準備，但也不用以為2027中國一定會打過來，而是要加速建軍備戰。

賴總統確立「一國兩制台灣方案」是台灣不可碰觸的紅線，陳則說，台灣歷次民調支持「一國兩制」的都不到10%，「一國兩制」在香港是失敗的。「一國兩制」更是沒有信用，當你接受「一國」後，台灣就淪為地方政府，當北京想改變給地方的承諾，你都會無能為力，就像現在的香港一樣，這個制度有非常大問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法