葉元之問李洋「怎對付大谷翔平」 PTT棒球版鄉民怒：白癡問題

葉元之質詢李洋。（圖擷取自國會頻道）

世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月登場。運動部長李洋今赴立法院教育及文化委員會備詢，多次被詢問關於WBC備戰相關問題，其中，國民黨立委葉元之提到，針對日本大谷翔平這類明星球員，能給予什麼技術指導？李洋略帶尷尬回應「國訓中心有相關運動科技研發」，這段質詢被轉至PTT棒球版後，慘遭網友酸爆，更有網友直嗆：「白癡問題」、「這什麼智障問題」。

葉元之今日質詢時問及WBC備戰問題，他表示，各國目前緊鑼密鼓準備，現在日本隊大谷翔平確定加入，這部份運動部會給予什麼資源？或是會有什麼策略？李洋回應，「聯盟有送上相關報告跟計畫，我們也會支持，比如去美國考察、相關移地訓練經費都有補助。」

請繼續往下閱讀...

葉元之持續追問李洋，是否有以自身運動員的身分，特別給予建議或經驗分享？並且詢問：「那針對大谷翔平這樣的明星球員，可以給什麼技術指導？科研？」而李洋似乎有些尷尬，但隨即表示，「國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還可能要商議。」

相關新聞被轉至PTT棒球版後，引發大量網友熱議，引發大量網友熱議，許多網友紛紛狠酸：「這問題沒營養」、「什麼蠢問題」、「問這什麼問題 而且他打羽球的」、「什麼立委 問什麼幹話問題」、「這質詢是認真的嗎」、「立委問這種幹話問題也是好笑」、「這問題很智障」、「白癡問題」、「藍鳥也想知道怎麼樣才能贏大谷翔平」、「很難想像這是一個立委會問的問題」。

葉元之質詢內容在PTT棒球版幾乎被一面倒噓爆。（圖擷取自PTT）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法