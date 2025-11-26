為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    葉元之問李洋「怎對付大谷翔平」 PTT棒球版鄉民怒：白癡問題

    2025/11/26 16:49 即時新聞／綜合報導
    葉元之質詢李洋。（圖擷取自國會頻道）

    葉元之質詢李洋。（圖擷取自國會頻道）

    世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月登場。運動部長李洋今赴立法院教育及文化委員會備詢，多次被詢問關於WBC備戰相關問題，其中，國民黨立委葉元之提到，針對日本大谷翔平這類明星球員，能給予什麼技術指導？李洋略帶尷尬回應「國訓中心有相關運動科技研發」，這段質詢被轉至PTT棒球版後，慘遭網友酸爆，更有網友直嗆：「白癡問題」、「這什麼智障問題」。

    葉元之今日質詢時問及WBC備戰問題，他表示，各國目前緊鑼密鼓準備，現在日本隊大谷翔平確定加入，這部份運動部會給予什麼資源？或是會有什麼策略？李洋回應，「聯盟有送上相關報告跟計畫，我們也會支持，比如去美國考察、相關移地訓練經費都有補助。」

    葉元之持續追問李洋，是否有以自身運動員的身分，特別給予建議或經驗分享？並且詢問：「那針對大谷翔平這樣的明星球員，可以給什麼技術指導？科研？」而李洋似乎有些尷尬，但隨即表示，「國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還可能要商議。」

    相關新聞被轉至PTT棒球版後，引發大量網友熱議，引發大量網友熱議，許多網友紛紛狠酸：「這問題沒營養」、「什麼蠢問題」、「問這什麼問題 而且他打羽球的」、「什麼立委 問什麼幹話問題」、「這質詢是認真的嗎」、「立委問這種幹話問題也是好笑」、「這問題很智障」、「白癡問題」、「藍鳥也想知道怎麼樣才能贏大谷翔平」、「很難想像這是一個立委會問的問題」。

    葉元之質詢內容在PTT棒球版幾乎被一面倒噓爆。（圖擷取自PTT）

    葉元之質詢內容在PTT棒球版幾乎被一面倒噓爆。（圖擷取自PTT）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播