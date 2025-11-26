為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    花蓮議長踹桌遭傅崐萁提告 張峻：為災民不會沉默

    2025/11/26 15:43 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣議長張峻日前怒踹傅崐萁桌子遭對方提告，今天到縣警局做筆錄。（翻攝張峻臉書）

    花蓮縣議長張峻日前怒踹傅崐萁桌子遭對方提告，今天到縣警局做筆錄。（翻攝張峻臉書）

    花蓮縣議長張峻不滿立委傅崐萁在災區辦重建座談會卻未通知光復在地議員，衝進會場踹桌，遭傅提告傷害、恐嚇等罪。張峻今天到縣警局做筆錄，他說，仔細看現場影像，桌子根本沒碰到傅，「不知道驗傷單哪裡來？」強調這一腳為災民，災民的事他絕對不會沉默。

    國民黨立委傅崐萁上月27日在光復鄉大華村活動中心舉辦堰塞湖災區重建座談會，許多被歸類於親傅派的其他選區議員都到場，但光復在地議員，及本身也是光復受災戶的張峻不滿未被通知，直接進場踹踢會議桌，怒罵「為什麼沒通知？欺負光復人是不是？」；隔天傅提告張峻刑法妨害公務罪、聚眾施強暴脅迫罪、傷害罪、強制罪、恐嚇罪、及集會遊行法妨害集會罪。

    張峻今天說，傅崐萁指控他踢桌子害傅胸口受傷、血壓升高，他收到花蓮縣警局通知要到刑警大隊做筆錄，他依法配合，今天大約下午1點前往，花了約1個小時做筆錄。強調，警方播放當時蒐證影片，還將畫面放大，他仔細看，桌子根本沒有碰到傅，「不知道傅的驗傷單哪裡來？是不是造假？」

    「災民的事，我絕對不會沉默」，張峻強調，光復災區重建之路漫長，他一定會為災民發聲。他說，「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」匡列300億元，感謝中央願意幫災民重建，不過受災戶房屋修繕補助35萬元遠遠不夠，希望重建條例有不足之處，縣府要重視，在明年總預算中編列。

