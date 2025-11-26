國民黨通過縣市長提名特別辦法 因應藍白合將成立兩黨協商工作小組

國民黨中常會，國民黨副秘書長李哲華（右）轉述會議結果。（記者王藝菘攝）

國民黨中常會今日通過「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，其中因應部分縣市「藍白合」，該辦法特別明訂該黨與民眾黨為因應當前形勢，雙方合作以爭取勝選為目標，由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」研訂策略處理之，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華指出，未來兩黨協商工作小組將進行對口溝通，雙方會盤點需要合作且有競合關係的縣市，至於如何建立機制，將留待未來協商處理。

至於藍白確定要合作且有競合關係的縣市有哪些？李哲華則說，目前還沒有確定，民眾黨主席黃國昌目前希望雙方先就政策合作進行對接，而且雙方智庫的對接窗口也已建立，至於有關選舉合作，雙方仍未深入溝通盤點，國民黨主席鄭麗文已經指派他與文傳會主委吳宗憲擔任溝通窗口，同時兩人也是未來藍白兩黨協商工作小組的固定成員，未來會就藍白需要合作的縣市，依不同縣市納入不同的成員協商討論。

此外，李哲華指出，國民黨選情相對單純的部分選區，會先進行提名作業，今天過後國民黨提名協調小組會先就單純選區展開徵詢工作，而且應該很快就會提報中央提名審核委員會議決核定徵召參選，預定12月中旬大概就會完成第一波提名。據了解，這些縣市就是包括台北市、桃園市、基隆市、南投縣、連江縣等地方首長尋求連任的選區，以及像是高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣等部分艱困且非目前執政，而且人選相當單純的選區。

李哲華還說，各選區樣態不同，今天提名辦法通過後，相關縣市黨部主委都會被邀請到中央黨部與提名協調小組討論各個縣市的提名策略與提名機制建立，依照提名辦法規定，若有2人以上具有實力人士表態參選，提名協調小組都會先進行徵詢協調，如果協調不成，就回歸國民黨公職人員提名辦法進行初選。

此外，為了為了鼓勵黨內同志長期經營艱困選區、勇於參選深耕基層，「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」還特別規定，111年參選直轄市長、縣市長得票率高於35%以上者，得經中央提名審核委員會審議後，報請中央常務委員會核定徵召，因此像4年前分別參選高雄市長、台南市長、嘉義縣長、屏東縣長的國民黨不分區立委柯志恩、謝龍介、王育敏、蘇清泉等人，都可望獲得核定徵召再次披掛上陣。

國民黨中常會今日還通過中央提名審核委員會名單，成員包括擔任召集人的國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，以及前國民黨秘書長曾永權與林政則、林中森、蔡鈴蘭、吳志揚等人。

