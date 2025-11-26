北市藍營青年議員拚+1 陳冠安找議會學長姐陪站路口

陳冠安（左起）、楊植斗、柳采葳、詹為元合體站路口。（圖由陳冠安提供）

表態爭取代表國民黨參選內湖、南港市議員的藍營青年陳冠安，今（26日）上午與青年世代台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳現身路口，力拚藍營青年多1席。陳冠安也說，最近聚焦議題推動「港湖百策」，盼爭取更多港湖鄉親支持。

陳冠安今上午一早於內湖舊宗路1段站路口，也找來本屆當選的年輕議員楊植斗、詹為元、柳采葳助拳；他說，自己是港湖第1個宣布參選的人，也是第1個出來站路口，希望爭取更多支持。

他說，將會以各項政策來打這場選戰，最近才剛拋出「港湖百策」，主要針對年輕世代關注的議題，包括居住正義、動保、交通安全、校安等議題，希望帶動更多青年世代，加深對國民黨的認同。

陳冠安過去也是立委羅智強幕僚，同樣從羅團隊出來選議員的「學長」楊植斗說，過去陳冠安在團隊也有許多站路口街講的經驗，陳是一個努力的人，近幾個月不論是在市場、在路口、在公園，甚至在各式社區活動中，都能看到陳冠安不懈拜票、認真傾聽，甚至已經開始主動解決民眾問題，日前也協助成德市場坡道防滑改善。

詹為元說，陳冠安年輕有活力，也有中央完整幕僚經驗，對議題掌握扎實，港湖是多元、年輕，且在發展變化的區域，需要的是能在第一時間提出有效解方的人，陳冠安條件正相符。

柳采葳說，在當記者時就認識陳冠安，當時就認為陳非常專業，對於政策、大數據、民調都有見解，目前陳也在攻讀台大政治學博士，除政治工作外，也不忘對知識的精進，未來絕對是很優秀的議員。

