為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市藍營青年議員拚+1 陳冠安找議會學長姐陪站路口

    2025/11/26 15:39 記者甘孟霖／台北報導
    陳冠安（左起）、楊植斗、柳采葳、詹為元合體站路口。（圖由陳冠安提供）

    陳冠安（左起）、楊植斗、柳采葳、詹為元合體站路口。（圖由陳冠安提供）

    表態爭取代表國民黨參選內湖、南港市議員的藍營青年陳冠安，今（26日）上午與青年世代台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳現身路口，力拚藍營青年多1席。陳冠安也說，最近聚焦議題推動「港湖百策」，盼爭取更多港湖鄉親支持。

    陳冠安今上午一早於內湖舊宗路1段站路口，也找來本屆當選的年輕議員楊植斗、詹為元、柳采葳助拳；他說，自己是港湖第1個宣布參選的人，也是第1個出來站路口，希望爭取更多支持。

    他說，將會以各項政策來打這場選戰，最近才剛拋出「港湖百策」，主要針對年輕世代關注的議題，包括居住正義、動保、交通安全、校安等議題，希望帶動更多青年世代，加深對國民黨的認同。

    陳冠安過去也是立委羅智強幕僚，同樣從羅團隊出來選議員的「學長」楊植斗說，過去陳冠安在團隊也有許多站路口街講的經驗，陳是一個努力的人，近幾個月不論是在市場、在路口、在公園，甚至在各式社區活動中，都能看到陳冠安不懈拜票、認真傾聽，甚至已經開始主動解決民眾問題，日前也協助成德市場坡道防滑改善。

    詹為元說，陳冠安年輕有活力，也有中央完整幕僚經驗，對議題掌握扎實，港湖是多元、年輕，且在發展變化的區域，需要的是能在第一時間提出有效解方的人，陳冠安條件正相符。

    柳采葳說，在當記者時就認識陳冠安，當時就認為陳非常專業，對於政策、大數據、民調都有見解，目前陳也在攻讀台大政治學博士，除政治工作外，也不忘對知識的精進，未來絕對是很優秀的議員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播