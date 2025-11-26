藍白聯手封殺政院版財劃法 黃文益點名陳菁徽、柯志恩出來面對

黃文益（右）點名陳菁徽、柯志恩出來面對。（記者葛祐豪翻攝）

藍白聯手封殺行政院版財劃法，身兼民進黨高雄市黨部主委的高雄市議員黃文益今（26）日市政總質詢中痛批，高雄未來發展與《財劃法》修法息息相關，但眼前真正拖累高雄的，是藍白在立法院程序委員會聯手封殺行政院版本，讓「對高雄有利的財政調整方案」連進入討論程序的機會都沒有；他點名國民黨立委陳菁徽、柯志恩，竟然選擇在立法院阻擋。

黃文益指出，高雄市從中央獲得的挹注主要來自統籌分配款、一般性補助與計畫型補助，但目前立法院通過的版本不僅無法改善地方財政，對高雄而言更是「三項加總比現在還少」的嚴重倒退；反觀行政院版本則完整考量區域差異，是最能反映高雄實際需求的方案。

他具體說明，行政院版本對高雄有利的三大關鍵在於：新增「產業外部成本」12%，將南部長期承受重工業污染的環境代價納入財源分配；新增農林漁牧6%產值指標，兼顧南部農漁村發展與糧食安全；提高土地面積權重至18%，並納入工業人口、農漁人口、老年人口等指標，貼近南部城市的治理負擔。

黃文益強調，依行政院版本試算，高雄至少能維持現行財政規模，甚至更具前瞻性，但11月25日立法院程序委員會，藍白9位立委都贊同民眾黨團暫緩列案的提議，其中包含陳菁徽。

高雄市長陳其邁則表示遺憾，強調不論是行政院版或立院版，只要未交由委員會審查，「這都是不對的事情」，呼籲至少要讓行政院版本付委，給予「討論的機會」。

對此，柯志恩昨晚已回應說，高雄綠營民代又把矛頭對準她，扣上「對不起高雄人」的罪名，「笑死人，到底誰對不起國人！ 綠委不去監督這種顢頇無能、滿嘴謊話、只會亂噴口水的執政黨，才是台灣的悲哀！」她強調，確實肯定院版的分配指標，但強烈不滿院版蓋牌、數字不明，更嚴重質疑院版為何比立院三讀通過還少2000多億，尤其至今不願誠實公布各縣市試算結果。

