    政治

    黃國昌率青年團訪日 林智群點出2件事情引網熱議

    2025/11/26 15:37 即時新聞／綜合報導
    日本自民黨眾議員古屋奎司邀請民眾黨訪團至自民黨總裁高市早苗辦公室參觀、合影。（民眾黨提供）

    日本自民黨眾議員古屋奎司邀請民眾黨訪團至自民黨總裁高市早苗辦公室參觀、合影。（民眾黨提供）

    捲入養狗仔風波的民眾黨主席黃國昌昨率領青年團訪日，其中1張訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影引外界討論。對此，律師林智群表示，他認為這次訪問，能看到「民進黨經營台、日關係有成」，過往馬政府時期，不會日語的駐日代表，台灣官員或民意代表連總理的辦公室都進不去。

    林智群發文提及，「黃國昌跟他的民眾黨跑去日本，跟高市早苗的『桌子』合照。一堆人酸他去蹭日本總理的桌子。」

    林智群提到，不過，他看到是「第1點，民進黨經營台日關係有成。第2點，民進黨派的駐日代表沒有給民眾黨『穿小鞋』，還是盡力安排行程，連日本總理的辦公室都進去了。」

    林智群指出，「如果是馬總統時代派不會日語的駐日代表，台灣官員或民意代表連總理的辦公室都進不去。現在連民眾黨這種白裡透紅的咖，我們的駐日代表還是幫他們安排進總理的總裁辦公室，沒有因為黨派立場而給民眾黨次等待遇」。

    林智群接著PO文揶揄，「狗仔王黃國昌拜訪過高市早苗的辦公室之後，自民黨應該確認一下桌子有沒有被貼監聽器。小心一點準沒錯。」

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「很像扶棺的畫面」、「要注意，不要讓蔥摸到燈的開關......」、「這什麼荒謬的合影紀念」、「我個人覺得有點像家屬答禮，中間桌子如果蓋個國旗就更完美了！」

    相關新聞請見︰

    黃國昌率團訪日 自民黨議員：我們都是挺台派

    黃國昌訪日合照驚呆網友：靠X！以為是告別式 中間那口是棺木？

