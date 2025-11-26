為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    習近平若娶台灣人可否選總統？ 梁文傑給答案

    2025/11/26 15:18 記者劉宛琳／台北報導
    民進黨立委李坤城。（李坤城辦公室提供）

    國民黨立委傅崐萁提案修正「國籍法」，讓中配參政不適用放棄外國國籍之規定。民進黨立委李坤城今在立法院財政委員會等7委員會聯席會議質詢陸委會主委梁文傑，詢問若中國國家主席習近平娶台灣人成為中配，是否可以選總統或立委？梁回應，依法一定不能選總統，但立委可以；李再問，那依照國民黨的修法是否不用放棄國籍，梁回答，是。

    李坤城表示，國民黨修法中配參政不適用放棄國籍的規定，若發生比較極端的情況，例如習近平娶了台灣人成了中配，他可不可以來參選中華民國的總統？梁文傑表示，總統一定是不行，因為「總統副總統選舉罷免法」有把歸化人士、港澳及大陸人士排除掉。李再問，那立委可不可以，梁回應，根據兩岸人民關係條例，入籍滿10年可登記為立委候選人，依親居留10年，「他是可以選的」。

    李坤城表示，按照國籍法，中配必須放棄中華人民共和國國籍；梁文傑說，如果他選上，1年之內要放棄。李再問，但依照國民黨的修法，他就不用放棄了，是不是？梁文傑回答，是。

    李坤城表示，國籍法就是要對國家忠誠，雖然習近平不會娶台灣人住10年取得參政權，但他提這個例子只是要凸顯國民黨修法的荒謬。

