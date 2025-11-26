苗栗增建殯儀館禮廳案喊停 藍營前、後任市長互槓

苗栗市公所原規劃於苗栗市生命紀念館（納骨堂）增建殯儀館、禮儀廳，國民黨籍苗栗市長余文忠今（26）日宣布配合縣府推動聯合大學城計畫，終止原公所計畫。（資料照，苗栗市公所提供）

苗栗市公所規劃於苗栗市生命紀念館（納骨堂）增建殯儀館、禮儀廳，引發鄰近國立聯合大學及周邊居民反對。國民黨籍苗栗市長余文忠今（26）日宣布配合縣府推動聯合大學城計畫，終止原公所計畫，並指該計畫是前市長、也就是現任立委邱鎮軍規劃推動，讓同黨籍的邱鎮軍不滿，反駁是余自己想做，不是回頭算在前任的規劃上。

市公所今說明，此案源自邱鎮軍市長期間，所推動的第三公墓生命紀念園區開發。第三公墓全區9公頃，生命紀念館約佔1公頃，其餘8公頃為傳統土葬區，並於2023年啟動8公頃開發並完成招標，與廠商簽訂包括公墓更新、興辦計畫、水保及環評等相關契約。余文忠上任市長後延續市政方向，依鄉親對殯葬空間的需求，再次調整為1公頃的殯葬設施開發。今年8月完成公開招標，9月依約執行。

請繼續往下閱讀...

惟余文忠表示，每項政策都不應僵化，而應考量縣市共同發展與資源最適配置。日前苗栗縣長鍾東錦於縣務會議中宣布以促參方式推動平價青年住宅，打造聯合大學成為真正的大學城，讓年輕人能留在苗栗升學、就業與成家，因此，公所決定終止殯儀館、禮儀廳興辦計畫。

邱鎮軍則說明，當年推動生命紀念園區，是為了解決第三公墓老舊、設施不足的問題；這是整體規劃的第一步，但真正目的是透過分階段遷葬，把土地整理乾淨，為苗栗未來的城市發展預留一塊更大、更完整的腹地。

邱鎮軍指出，當時規劃順序很清楚，第三公墓更新完成後，後續處理第二公墓與第四公墓；其中第二公墓位於大坪頂周邊，是最關鍵也最具發展潛力的區塊，可做為鄰近銅科的衛星產業基地，及結合聯合大學城發展；透過產業、學術與城市三方的連結，讓更多年輕人在苗栗念書、就業、成家。

邱反指，余上任後把原本計畫中最關鍵的「遷葬作業」及「二館保留」拉掉，只保留其中1公頃做為他想推動的禮儀廳，背離了「整地、釋地、帶動城市發展」的核心理念；至於禮儀廳，從頭到尾都不是最優先的設施，而是在整體土地配置完成、且市民需求確有不足時，才需要評估的最後階段。

苗栗市長余文忠（見圖）表示，該計畫是前市長、也就是現任立委邱鎮軍規劃推動。（取自余文忠臉書）

立委邱鎮軍反駁余不該回頭算在前任的規劃上。（取自邱鎮軍臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法