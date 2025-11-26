國民黨今通過明年選舉提名辦法 鄭麗文宣示隨後進行藍白合作

國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話指出，今日中常會正式通過提名辦法以及提名審核小組、提名工作小組之後，接下來就會進行藍白合作。（記者王藝菘攝）

國民黨今日下午中常會將討論通過明年直轄市、縣市長選舉提名辦法，該黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話指出，今日中常會正式通過提名辦法以及提名審核小組、提名工作小組之後，接下來就會進行藍白合作，兩黨也會成立工作小組，國民黨將根據不同縣市提名情形，與民眾黨展開討論。

鄭麗文表示，在上週中常會後兩黨舉辦「藍白會」，過程非常順利成功，她有感受到來自民眾黨的誠意與善意，希望接下來雙方可以順利進行相關合作事宜。

此外，鄭麗文指出，民眾黨主席黃國昌希望白營智庫與國民黨智庫進行對接，因此雙方未來會在很多方面的政策進行合作，尤其明年是地方選舉，有很多地方發展、社會福利、民生建設政策可以對接，因此上週「藍白會」後民眾黨就已指派白營智庫負責人與國民黨聯繫，雖然國民黨智庫要在12月2日才改選董事會，但她已經委派未來的國民黨智庫董事邱淑媞與民眾黨政策會執行長賴香伶對接，雙方就合作事項做了很多討論，希望積極推動相關合作事宜。

