賴清德宣布1.2兆軍事特別預算 鄭麗文批玩火讓台海變成火藥庫

針對賴清德總統今日投書華盛頓郵報並召開國安高層會議後，透過記者會宣布未來8年要編列1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別預算，國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話時兩度向賴清德隔空喊話「賴總統，您在玩火啊！」並呼籲賴清德千萬不要成為「麻煩製造者」，因為賴清德的談話不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只是投資戰爭，連同未來台灣的經濟產業發展都要建立在戰爭之上，「這是中華民國的價值嗎？」

鄭麗文表示，這次高達1.25兆元的特別預算連同今年度的9495億國防預算以及兩項特別預算，光是今年度的舉債規模就要突破5000億元，已經遠遠超過法定舉債上限，對於應有的財政紀律以及將產生嚴重的預算排擠作用，賴清德與國安團隊難道沒有考量嗎？對於維持世代正義，同時支持龐大的國防支出，賴清德也沒提出任何說明與可行方案，而且堂堂的中華民國元首對於如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告，對國會說明，也沒有事前的專業討論，對於可行性未做具體評估，就直接投書到外國媒體，而不是向台灣的主人報告，無異自貶身價，自毀國格，讓國人難以接受。

鄭麗文說，請問中華民國還是民主國家嗎？特別預算難道不用經由國會通過，國會已經形同虛設？所有應有的民主程序都不存在，都被跳過，而讓她更擔憂的是，難道我國與美方沒有正式溝通管道，賴清德要以投書方式宣布如此重大的國家政策，這是史上第一遭，而且顯有重大決策失誤，也嚴重損害國家國格與元首應有的格局。

鄭麗文還兩度說，「賴總統，您在玩火啊！」賴清德自從大罷免後，陷入內憂外患的政治領導危機，國人原本盼望賴清德可以從新調整腳步，調整許多作為與路線，但大家並沒有看到，反而看到賴清德更加激進的危險手法，把國家安全與2300萬人的幸福推到懸崖邊，面臨重大危機。

鄭麗文指出，賴清德重提「兩國論」，再次大步向台獨邁進，絕非2300萬台灣人民所樂見，也絕非區域乃至國際社會所樂見，她誠摯呼籲賴清德千萬不要成為麻煩製造者，賴清德的談話不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連同未來的經濟產業發展都要建立在戰爭之上，這是中華民國的價值？

她說，身為國會第一大黨，台灣的最大在野黨，國民黨希望賴清德總統三思，也希望國際社會能理解台灣人民愛好和平、堅定和平的重大意願，台灣要遠離戰火、避免戰爭，成為和平締造者，區域和平穩定的堅石，希望賴清德三思、懸崖勒馬。

