為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立委留國會？民進黨彰化縣長「類初選」邱建富拋議題 另3人回應了

    2025/11/26 15:00 記者劉曉欣／彰化報導
    前彰化市長邱建富認為「立委留國會」就好，保持立院的戰力。（取自邱建富臉書）

    前彰化市長邱建富認為「立委留國會」就好，保持立院的戰力。（取自邱建富臉書）

    民進黨彰化縣長將採「類初選」模式，前彰化市長邱建富拋出「立委留國會」議題並強調，應該是沒有人才情況下，再來徵召立委才合理。對此，立委黃秀芳認為，一切為民意為依歸；立委陳素月指出，「選舉又不是分糖果」；彰化市長林世賢則強調，人民心聲就是保持國會戰力，不要帶職參選！

    彰化縣這次有4人爭取提名，其中2位是現任立委，邱建富表示，徵召立委參選縣長的前提，應該是彰化縣都沒有人才，何況，當民代與行政首長的條件不同，民代是監督，首長是統籌管理，擔任首長的能力要比民代更高才對，他是綠營中部4縣市第一位連任成功的行政首長，對於打破僵局、開闢江山最有經驗與能力。

    彰化市長林世賢則表示，目前綠營在國會的席次都非常寶貴，人民的意見就是讓立委留在國會繼續服務，最重要的是立委任期還沒做完，就不要「吃碗內，看碗外」，有種就辭職參選，不要一個人踏好幾艘船，只要在投票前2個月辭職，就可以縣長、立委補選同時來，不會浪費錢來辦兩次選舉。

    不過，陳素月強調，選舉不是分糖果，每次選戰都應該是推出最強的人選，來接受民意的考驗。

    而黃秀芳指出，「類初選」用意就是要以民意為依歸，立委跑過基層，也到立院問政，最知道民眾的需求，將全力爭取選民認同與支持。

    彰化市長林世賢為爭取民進黨彰化縣長提名，行程滿檔。（取自林世賢臉書）

    彰化市長林世賢為爭取民進黨彰化縣長提名，行程滿檔。（取自林世賢臉書）

    立委陳素月全力衝刺，爭取民進黨彰化縣長提名。（取自陳素月臉書）

    立委陳素月全力衝刺，爭取民進黨彰化縣長提名。（取自陳素月臉書）

    立委黃秀芳全縣走透透，爭取民進黨彰化縣長提名。（取自黃秀芳臉書）

    立委黃秀芳全縣走透透，爭取民進黨彰化縣長提名。（取自黃秀芳臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播