立委留國會？民進黨彰化縣長「類初選」邱建富拋議題 另3人回應了

民進黨彰化縣長將採「類初選」模式，前彰化市長邱建富拋出「立委留國會」議題並強調，應該是沒有人才情況下，再來徵召立委才合理。對此，立委黃秀芳認為，一切為民意為依歸；立委陳素月指出，「選舉又不是分糖果」；彰化市長林世賢則強調，人民心聲就是保持國會戰力，不要帶職參選！

彰化縣這次有4人爭取提名，其中2位是現任立委，邱建富表示，徵召立委參選縣長的前提，應該是彰化縣都沒有人才，何況，當民代與行政首長的條件不同，民代是監督，首長是統籌管理，擔任首長的能力要比民代更高才對，他是綠營中部4縣市第一位連任成功的行政首長，對於打破僵局、開闢江山最有經驗與能力。

彰化市長林世賢則表示，目前綠營在國會的席次都非常寶貴，人民的意見就是讓立委留在國會繼續服務，最重要的是立委任期還沒做完，就不要「吃碗內，看碗外」，有種就辭職參選，不要一個人踏好幾艘船，只要在投票前2個月辭職，就可以縣長、立委補選同時來，不會浪費錢來辦兩次選舉。

不過，陳素月強調，選舉不是分糖果，每次選戰都應該是推出最強的人選，來接受民意的考驗。

而黃秀芳指出，「類初選」用意就是要以民意為依歸，立委跑過基層，也到立院問政，最知道民眾的需求，將全力爭取選民認同與支持。

