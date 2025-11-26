總統宣布追加1.25兆國防預算 國台辦氣炸嗆「自取滅亡」

賴總統投書外媒指出，將追加400億美元國防預算。中國國台辦今日痛罵，統一大勢不可阻擋，「倚美謀獨」注定失敗，「倚武謀獨」必將自取滅亡。（翻攝直播）

賴清德總統投書《華盛頓郵報》強調，中共對台軍事威脅不斷，為捍衛台灣民主，將提出400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。中國國台辦今日痛罵，統一大勢不可阻擋，「倚美謀獨」注定失敗，「倚武謀獨」必將自取滅亡。學者痛批，國台辦說法完全顛倒因果，刻意忽略一個最基本的事實，台灣之所以必須提升防衛能力，是因為中國正持續加大軍事威脅。

《華盛頓郵報》25日刊出總統賴清德以《台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主》（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書。

賴清德指出，中華人民共和國前所未見的軍事擴張，加上在台海、東海、南海及印太地區日益嚴重的挑釁，凸顯區域和平的脆弱性。北京企圖以武力改變現狀的意圖已越趨明顯。

賴清德強調，「為進一步確實履行我們的承諾，我正大幅提高台灣的國防預算」。政府將提出1項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。

對此，國台辦發言人彭慶恩聲稱，民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將改善民生經濟的錢，浪費在購買武器，討好外部勢力上，只會把台灣推入災難境地。統一大勢不可阻擋，「倚美謀獨」注定失敗，「倚武謀獨」必將自取滅亡。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國國台辦的說法完全顛倒因果，也刻意忽略一個最基本的事實，台灣之所以必須提升防衛能力，是因為中國正持續加大軍事威脅。

洪浦釗指出，近年來，中國擴張軍力、派機艦繞台、軍演常態化，甚至以灰色地帶行動壓迫台海現狀。這些升高區域緊張的行為不是台灣造成的，更不是台灣能選擇忽視的。在這樣的環境下，台灣強化防衛、建構T-Dome、發展不對稱戰力，是最基本的自我保護。守護自己不是挑釁，不防衛才是真正的危險。

洪浦釗批評，國台辦指控台灣「把民生錢拿去買武器」，同樣是刻意錯置焦點。國家安全與民生經濟從來不是對立關係，「沒有安全，就沒有經濟，也沒有民生可以守」。世界任何民主國家，在面對威脅升高時都會投入必要國防預算。台灣面對的是區域內最具侵略性的軍事壓力，更不可能例外。

洪浦釗說，賴清德總統的投書是向國際社會清楚宣示台灣的立場，這不是「討好外部勢力」，而是願意自我防衛、展現意志，讓盟友看到台灣不是被動等待保護的對象，也是一個準備承擔責任的民主伙伴。更重要的是，讓世界理解台灣不是麻煩，而是區域穩定的重要力量。

洪浦釗痛批，反觀中國，不願檢討自身持續升高的軍事威嚇，卻把台灣最基本的自我防衛描繪成挑釁，這本身就是破壞和平的典型敘事操作。真正動搖台海穩定的，不是台灣強化防衛，而是中國不斷以武力恫嚇、持續改變現狀、逼迫台灣接受預設的政治結論。若中國真心希望和平，最該改變的是它自己的行為，而不是台灣的自我防衛。

